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Wohnung 3 zimmer in Tschernowitz, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Tschernowitz, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 4/10
Ihre Aufmerksamkeit ist eine einfache 3-Zimmer-Wohnung in der Business-Klasse.Hauptvorteile …
$131,406
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