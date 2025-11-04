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Geschäftszentrum NEXT VADİ OFFICE

Sariyer, Türkei
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$555,248
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ID: 39657
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer

Über den Komplex

NEXT VADİ OFFICE ist ein hochwertiges Gewerbeprojekt mit Büroflächen zum Verkauf in Vadistanbul, einem der am schnellsten wachsenden Geschäftsviertel Istanbuls. Das Projekt besteht aus einem sechsstöckigen Gebäude mit 66 Büro- und Gewerbeeinheiten, die speziell für die Anforderungen moderner Unternehmen konzipiert wurden.

NEXT VADİ OFFICE bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit hoher Mietnachfrage, direkter Nähe zur Metro und zu den wichtigsten Autobahnen sowie einer hervorragenden Anbindung an Einkaufszentren und Geschäftszentren. Das Projekt eignet sich außerdem für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft sowie einer Aufenthaltserlaubnis durch Immobilienbesitz.

Projektmerkmale

  • Erstklassige Lage – Im Herzen von Vadistanbul.

  • Moderne Architektur – Professionelle und funktionale Arbeitsräume.

  • Flexible Bürogrößen – Geeignet für Unternehmen jeder Größe.

  • Gewerbeflächen – Einzelhandels- und Serviceeinheiten direkt im Gebäude.

  • Metro-Anbindung – Metrostation bequem zu Fuß erreichbar.

  • 24/7-Sicherheitsdienst – Sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld.

  • Parkmöglichkeiten – Komfortable Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher.

  • In der Nähe von Einkaufszentren – Nur wenige Minuten vom Vadistanbul Mall entfernt.

  • Zentrale Verkehrsanbindung – Schneller Zugang zu den wichtigsten Stadtteilen Istanbuls.

  • Hohes Investitionspotenzial – Starke Mietnachfrage und ausgezeichnete Wertsteigerungsaussichten.

Warum in dieses Projekt investieren?

NEXT VADİ OFFICE ist eine strategische Gewerbeimmobilie mit hervorragendem Wachstumspotenzial in einem der dynamischsten Geschäftsstandorte Istanbuls.

Das Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

Darüber hinaus qualifiziert sich das Projekt für eine Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage des Immobilienbesitzes.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Sariyer, Türkei
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