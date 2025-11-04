Wohnung in einem Neubau Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe–Yalı in Istanbul. Das Projekt umfasst 163 Wohneinheiten und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Es wurde für anspruchsvolles, modernes Wohnen konzipiert und vereint Komfort, Eleganz und eine erstklassige Lage.

Nouvel Maltepe verbindet die Ruhe des Küstenlebens mit den Vorteilen einer urbanen Infrastruktur. Elegante Architektur, Swimmingpools, Sporteinrichtungen und die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel machen das Projekt zur idealen Wahl für Familien ebenso wie für Kapitalanleger.

10 wichtigste Vorteile von Nouvel Maltepe