Wohnung in einem Neubau Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe–Yalı in Istanbul. Das Projekt umfasst 163 Wohneinheiten und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Es wurde für anspruchsvolles, modernes Wohnen konzipiert und vereint Komfort, Eleganz und eine erstklassige Lage.
Nouvel Maltepe verbindet die Ruhe des Küstenlebens mit den Vorteilen einer urbanen Infrastruktur. Elegante Architektur, Swimmingpools, Sporteinrichtungen und die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel machen das Projekt zur idealen Wahl für Familien ebenso wie für Kapitalanleger.
10 wichtigste Vorteile von Nouvel Maltepe
Erstklassige Lage – Nur wenige Minuten vom Meer, der Metro und wichtigen Verkehrsknotenpunkten entfernt.
Meer- und Inselblick – Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln.
Moderne Architektur – Stilvolles und funktionales Design mit zwei eleganten Wohntürmen.
Vielfältige Wohnungsoptionen – Grundrisse von 1+1 bis 5+1, einschließlich Maisonettewohnungen.
Direkter Zugang zur E-5-Autobahn – Schnelle Verbindung zu den wichtigsten Stadtteilen Istanbuls.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Swimmingpool, Fitnessstudio, türkisches Hamam, Sauna und Sportplätze.
Sicheres Wohnumfeld – 24/7-Videoüberwachung und professioneller Sicherheitsdienst vor Ort.
Parkmöglichkeiten inklusive – Innen- und Außenparkplätze für Bewohner und Besucher.
Großzügige Grünanlagen – Landschaftlich gestaltete Erholungsbereiche für Ruhe und Freizeit.
Nähe zu wichtigen Einrichtungen – Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Umgebung.