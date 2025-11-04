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Wohnung in einem Neubau Nouvel Maltepe

Maltepe, Türkei
von
$1,20M
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ID: 39650
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe

Über den Komplex

Nouvel Maltepe ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe–Yalı in Istanbul. Das Projekt umfasst 163 Wohneinheiten und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Es wurde für anspruchsvolles, modernes Wohnen konzipiert und vereint Komfort, Eleganz und eine erstklassige Lage.

Nouvel Maltepe verbindet die Ruhe des Küstenlebens mit den Vorteilen einer urbanen Infrastruktur. Elegante Architektur, Swimmingpools, Sporteinrichtungen und die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel machen das Projekt zur idealen Wahl für Familien ebenso wie für Kapitalanleger.

10 wichtigste Vorteile von Nouvel Maltepe

  • Erstklassige Lage – Nur wenige Minuten vom Meer, der Metro und wichtigen Verkehrsknotenpunkten entfernt.

  • Meer- und Inselblick – Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln.

  • Moderne Architektur – Stilvolles und funktionales Design mit zwei eleganten Wohntürmen.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen – Grundrisse von 1+1 bis 5+1, einschließlich Maisonettewohnungen.

  • Direkter Zugang zur E-5-Autobahn – Schnelle Verbindung zu den wichtigsten Stadtteilen Istanbuls.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Swimmingpool, Fitnessstudio, türkisches Hamam, Sauna und Sportplätze.

  • Sicheres Wohnumfeld – 24/7-Videoüberwachung und professioneller Sicherheitsdienst vor Ort.

  • Parkmöglichkeiten inklusive – Innen- und Außenparkplätze für Bewohner und Besucher.

  • Großzügige Grünanlagen – Landschaftlich gestaltete Erholungsbereiche für Ruhe und Freizeit.

  • Nähe zu wichtigen Einrichtungen – Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Maltepe, Türkei
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Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

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