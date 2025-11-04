Wohnung in einem Neubau Orman Istanbul

Orman Istanbul – Familienwohnungen mit Waldblick im Zentrum von Istanbul, Kağıthane

Orman Istanbul präsentiert ein außergewöhnliches Wohnkonzept, das die Natur in den Mittelpunkt stellt, ohne auf die Vorteile einer zentralen Lage zu verzichten. Der Großteil des Projektgeländes ist großzügig angelegten Grünflächen gewidmet und schafft so eine ruhige, luftige Wohnatmosphäre im Stadtteil Kağıthane, der traditionell für seine dichte Bebauung bekannt ist. Dieses von der Natur inspirierte Konzept fördert das Wohlbefinden, sorgt für ein angenehmes Wohngefühl und stärkt die Verbindung zwischen den Bewohnern und ihrer Umgebung.

Die mehrphasige Entwicklung mit geringer Bebauungsdichte bietet ein hohes Maß an Privatsphäre und langfristige Wohnqualität. Großzügige Wohnungsgrundrisse sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet, während der Panoramablick auf die umliegenden Wälder ein Gefühl von Weite vermittelt, das im Zentrum Istanbuls nur selten zu finden ist. Freizeit-, Sport- und Wellnessbereiche wurden harmonisch in das Projekt integriert und ermöglichen einen aktiven sowie entspannten Lebensstil direkt vor der eigenen Haustür.

Auch aus Investitionssicht überzeugt Orman Istanbul durch seine Lage an der Schnittstelle zwischen städtischer Entwicklung und Naturschutz. Kağıthane profitiert weiterhin von umfangreichen Infrastrukturinvestitionen und einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum, während Projekte mit einem so hohen Grünflächenanteil nur selten realisiert werden. Diese Kombination unterstützt eine nachhaltige Wertentwicklung und macht das Projekt besonders attraktiv für Eigennutzer und Investoren, die hochwertiges Wohnen in der Nähe von Geschäftsvierteln und wichtigen Verkehrsachsen suchen.

Orman Istanbul ist ein mehrphasiges Wohnprojekt in Kağıthane auf einem 20.000 m² großen Grundstück, von dem 75 % als aufwendig gestaltete Grünflächen angelegt sind und ein einzigartiges, vom Wald inspiriertes Wohnkonzept schaffen.

Das Projekt bietet großzügige 2+1- bis 4+1-Wohnungen, eine umfassende soziale Infrastruktur, Waldblick sowie eine hervorragende Anbindung an die Hauptverkehrsstraßen und verbindet damit urbanes Leben mit der Ruhe der Natur.

10 Vorteile von Orman Istanbul