  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kagithane
  4. Wohnung in einem Neubau Orman Istanbul

Wohnung in einem Neubau Orman Istanbul

Kagithane, Türkei
von
$520,000
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39614
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kagithane

Über den Komplex

Orman Istanbul – Familienwohnungen mit Waldblick im Zentrum von Istanbul, Kağıthane

Orman Istanbul präsentiert ein außergewöhnliches Wohnkonzept, das die Natur in den Mittelpunkt stellt, ohne auf die Vorteile einer zentralen Lage zu verzichten. Der Großteil des Projektgeländes ist großzügig angelegten Grünflächen gewidmet und schafft so eine ruhige, luftige Wohnatmosphäre im Stadtteil Kağıthane, der traditionell für seine dichte Bebauung bekannt ist. Dieses von der Natur inspirierte Konzept fördert das Wohlbefinden, sorgt für ein angenehmes Wohngefühl und stärkt die Verbindung zwischen den Bewohnern und ihrer Umgebung.

Die mehrphasige Entwicklung mit geringer Bebauungsdichte bietet ein hohes Maß an Privatsphäre und langfristige Wohnqualität. Großzügige Wohnungsgrundrisse sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet, während der Panoramablick auf die umliegenden Wälder ein Gefühl von Weite vermittelt, das im Zentrum Istanbuls nur selten zu finden ist. Freizeit-, Sport- und Wellnessbereiche wurden harmonisch in das Projekt integriert und ermöglichen einen aktiven sowie entspannten Lebensstil direkt vor der eigenen Haustür.

Auch aus Investitionssicht überzeugt Orman Istanbul durch seine Lage an der Schnittstelle zwischen städtischer Entwicklung und Naturschutz. Kağıthane profitiert weiterhin von umfangreichen Infrastrukturinvestitionen und einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum, während Projekte mit einem so hohen Grünflächenanteil nur selten realisiert werden. Diese Kombination unterstützt eine nachhaltige Wertentwicklung und macht das Projekt besonders attraktiv für Eigennutzer und Investoren, die hochwertiges Wohnen in der Nähe von Geschäftsvierteln und wichtigen Verkehrsachsen suchen.

Orman Istanbul ist ein mehrphasiges Wohnprojekt in Kağıthane auf einem 20.000 m² großen Grundstück, von dem 75 % als aufwendig gestaltete Grünflächen angelegt sind und ein einzigartiges, vom Wald inspiriertes Wohnkonzept schaffen.

Das Projekt bietet großzügige 2+1- bis 4+1-Wohnungen, eine umfassende soziale Infrastruktur, Waldblick sowie eine hervorragende Anbindung an die Hauptverkehrsstraßen und verbindet damit urbanes Leben mit der Ruhe der Natur.

10 Vorteile von Orman Istanbul

  1. Errichtet auf einem 20.000 m² großen Grundstück in Kağıthane.

  2. 75 % der Gesamtfläche sind begrünten Landschaftsflächen vorbehalten.

  3. Wohnungsgrößen von 2+1 bis zu großzügigen 4+1-Familienwohnungen.

  4. Mehrphasige Wohnanlage mit geringer Bebauungsdichte für mehr Privatsphäre.

  5. Panoramablick auf den Belgrader Wald und die umliegenden Grünflächen.

  6. Innenpool und vollständig ausgestattetes Fitnesscenter.

  7. Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool.

  8. Außenspielplätze und Sportanlagen für Familien.

  9. Eigene Parkplätze und Abstellräume für jede Wohnung.

  10. Zentrale Lage mit direkter Anbindung an Autobahnen und den öffentlichen Nahverkehr.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kagithane, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$134,604
Wohnviertel Fully Furnished apartment Right on the Seafront in Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$133,466
Wohnviertel Excellent residential complex of high quality and affordable prices
Alanya, Türkei
von
$143,076
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Tosmur, Türkei
von
$253,258
Wohnanlage New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$251,773
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Orman Istanbul
Kagithane, Türkei
von
$520,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Apartments in the Residence
Wohnanlage Apartments in the Residence
Wohnanlage Apartments in the Residence
Wohnanlage Apartments in the Residence
Wohnanlage Apartments in the Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Residence
Wohnanlage Apartments in the Residence
Alanya, Türkei
von
$177,677
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 850 meters from the sea in the Silence Park complex.
Oba, Türkei
von
$154,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Duplex mit zwei Schlafzimmern (2+1) 100 m2, 850 Meter vom Meer in der Oba Bereich, neben dem Migros-Shop.Layout:Wohnküche2 Schlafzimmer2 Badezimmer2 BalkoneNur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Kr…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Gazipasa, Türkei
von
$163,134
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, eine Videoüberwachung, einen Garten, einen Parkplatz.Abschluss - Ende Dezember 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Gazipasa Beach - 500 MeterStadtzentrum - 2 kmFlughafen - 6 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen