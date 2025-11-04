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Wohnung in einem Neubau Narlı Bahçe Evleri

Atasehir, Türkei
von
$455,000
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ID: 38888
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Atasehir

Über den Komplex

Narlı Bahçe Evleri ist eine Premium-Wohnanlage im Stadtteil Ümraniye auf der asiatischen Seite Istanbuls. Das Projekt umfasst 342 großzügige Wohnungen und 35 Gewerbeeinheiten. Mit moderner Architektur und weitläufigen Grünflächen bietet es ein ideales Wohnumfeld für Familien.

Das Projekt Narlı Bahçe Evleri erstreckt sich über 85.800 m² und besteht aus 5 Wohngebäuden mit Wohnungen der Typen 2+1 bis 4+1. Dank der Nähe zum Istanbul Financial Center (IFC), einer hochwertigen Ausstattung, Waldblick und bezugsfertigen Wohnungen mit flexiblen Zahlungsplänen eignet sich das Projekt sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage.

10 Vorteile von Narlı Bahçe Evleri

  • Erstklassige Lage in Ümraniye, nahe dem Istanbul Financial Center (IFC)

  • Bezugsfertige Wohnungen mit 50 % Anzahlung und 24-monatigem Zahlungsplan

  • Wohnungen von 108 bis 327 m² (2+1 bis 4+1)

  • Innen- und Außenpool, Fitnessstudio, Sauna und türkisches Hamam

  • 85.800 m² große Anlage mit aufwendig gestalteten Grünflächen

  • 24/7-Sicherheitsdienst, Videoüberwachung und überdachte Parkplätze

  • 35 Gewerbeflächen innerhalb der Wohnanlage

  • In der Nähe von Metro, Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren

  • Wald- und Gartenblick von großzügigen Balkonen

  • Geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition; Preise ab €408.234 (10 % Rabatt)

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Atasehir, Türkei
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