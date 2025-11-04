Wohnung in einem Neubau Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri ist eine Premium-Wohnanlage im Stadtteil Ümraniye auf der asiatischen Seite Istanbuls. Das Projekt umfasst 342 großzügige Wohnungen und 35 Gewerbeeinheiten. Mit moderner Architektur und weitläufigen Grünflächen bietet es ein ideales Wohnumfeld für Familien.

Das Projekt Narlı Bahçe Evleri erstreckt sich über 85.800 m² und besteht aus 5 Wohngebäuden mit Wohnungen der Typen 2+1 bis 4+1. Dank der Nähe zum Istanbul Financial Center (IFC), einer hochwertigen Ausstattung, Waldblick und bezugsfertigen Wohnungen mit flexiblen Zahlungsplänen eignet sich das Projekt sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage.

10 Vorteile von Narlı Bahçe Evleri