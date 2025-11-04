Wohnung in einem Neubau AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Şişli in Istanbul und bietet luxuriöses Wohnen nur wenige Minuten von den bedeutendsten Einkaufszentren und kulturellen Einrichtungen der Stadt entfernt.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ überzeugt durch eine hervorragende Anbindung an die Metro, den Metrobüs sowie an zentrale Stadtteile wie Taksim, Beşiktaş und Levent. Die ausgezeichnete Infrastruktur und das hohe Investitionspotenzial machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv.

10 Vorteile von AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ: