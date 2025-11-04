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Wohnung in einem Neubau AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

Sisli, Türkei
von
$337,000
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ID: 38886
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sisli
  • Metro
    Gayrettepe (~ 800 m)

Über den Komplex

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Şişli in Istanbul und bietet luxuriöses Wohnen nur wenige Minuten von den bedeutendsten Einkaufszentren und kulturellen Einrichtungen der Stadt entfernt.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ überzeugt durch eine hervorragende Anbindung an die Metro, den Metrobüs sowie an zentrale Stadtteile wie Taksim, Beşiktaş und Levent. Die ausgezeichnete Infrastruktur und das hohe Investitionspotenzial machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv.

10 Vorteile von AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:

  • Erstklassige zentrale Lage im Stadtteil Şişli, Istanbul.

  • Nähe zu luxuriösen Einkaufszentren und exklusiven Stadtvierteln.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung durch Metro, Metrobüs und Buslinien.

  • 321 Wohneinheiten und 17 Gewerbeeinheiten innerhalb des Komplexes.

  • Wohnungsgrößen von 1+1 bis 4+1.

  • Tiefgarage mit fest zugewiesenen Stellplätzen.

  • Bauphase 1 bereits fertiggestellt, Bauphase 2 befindet sich im Bau.

  • Für die Beantragung der türkischen Staatsbürgerschaft geeignet.

  • Keine GYO-Immobilienbewertung erforderlich, was den Kaufprozess vereinfacht.

  • Bezugsfertige Eigentumsurkunden (Tapu); geplante Übergabe der zweiten Bauphase: Juli 2027.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Sisli, Türkei
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