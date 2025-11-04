Wohnung in einem Neubau Taşyapı Şişli

Das Taşyapı Şişli Projekt definiert urbanen Luxus im Herzen von Şişli neu und umfasst 2.076 Einheiten, verteilt auf vier 37-stöckige Türme mit Wohnungen, Büros, einem Hotel und Gewerbeflächen. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit beeindruckenden Panoramablicken und befindet sich in einer der prestigeträchtigsten Lagen Istanbuls.
Das Taşyapı Şişli Projekt ist mit intelligenten Gebäudesystemen, einem luxuriösen Einkaufszentrum und einer hervorragenden Verkehrsanbindung ausgestattet – alles in einer sicheren und komfortablen Umgebung. Dank seiner erstklassigen Lage und umfassenden Infrastruktur zählt das Projekt zu den attraktivsten Wohn- und Investitionsstandorten im Zentrum Istanbuls.
10 Vorteile des Taşyapı Şişli Projekts:
Erstklassige Lage – im Zentrum von Şişli, direkt gegenüber der Stadtverwaltung von Şişli.
Gemischt genutztes Konzept – Wohnungen, Büros, Hotel und Einzelhandelsflächen in einem Komplex.
Ikonische Architektur – vier markante Türme mit jeweils 37 Etagen.
Panoramablick – ungehinderte Ausblicke auf Istanbul in alle Richtungen.
Einkaufen & Gastronomie – luxuriöse Geschäfte, Restaurants und Cafés direkt vor Ort.
Intelligente Gebäudetechnik – energieeffiziente und technologisch integrierte Infrastruktur.
Großzügige Innenräume – hohe Decken und offene Grundrisse für maximalen Wohnkomfort.
Hervorragende Verkehrsanbindung – in unmittelbarer Nähe zu Metro, Buslinien und wichtigen Verkehrsachsen.
24/7-Sicherheit – kontrollierter Zugang sowie moderne Überwachungs- und Sicherheitssysteme.
Hohes Investitionspotenzial – Lage in einem stark nachgefragten Stadtteil mit ausgezeichneten Wertsteigerungschancen.