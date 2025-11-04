  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sisli
  4. Wohnung in einem Neubau Taşyapı Şişli

Wohnung in einem Neubau Taşyapı Şişli

Sisli, Türkei
von
$976,602
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38884
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 600 m)

Über den Komplex

Das Taşyapı Şişli Projekt definiert urbanen Luxus im Herzen von Şişli neu und umfasst 2.076 Einheiten, verteilt auf vier 37-stöckige Türme mit Wohnungen, Büros, einem Hotel und Gewerbeflächen. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit beeindruckenden Panoramablicken und befindet sich in einer der prestigeträchtigsten Lagen Istanbuls.

Das Taşyapı Şişli Projekt ist mit intelligenten Gebäudesystemen, einem luxuriösen Einkaufszentrum und einer hervorragenden Verkehrsanbindung ausgestattet – alles in einer sicheren und komfortablen Umgebung. Dank seiner erstklassigen Lage und umfassenden Infrastruktur zählt das Projekt zu den attraktivsten Wohn- und Investitionsstandorten im Zentrum Istanbuls.

10 Vorteile des Taşyapı Şişli Projekts:

  • Erstklassige Lage – im Zentrum von Şişli, direkt gegenüber der Stadtverwaltung von Şişli.

  • Gemischt genutztes Konzept – Wohnungen, Büros, Hotel und Einzelhandelsflächen in einem Komplex.

  • Ikonische Architektur – vier markante Türme mit jeweils 37 Etagen.

  • Panoramablick – ungehinderte Ausblicke auf Istanbul in alle Richtungen.

  • Einkaufen & Gastronomie – luxuriöse Geschäfte, Restaurants und Cafés direkt vor Ort.

  • Intelligente Gebäudetechnik – energieeffiziente und technologisch integrierte Infrastruktur.

  • Großzügige Innenräume – hohe Decken und offene Grundrisse für maximalen Wohnkomfort.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung – in unmittelbarer Nähe zu Metro, Buslinien und wichtigen Verkehrsachsen.

  • 24/7-Sicherheit – kontrollierter Zugang sowie moderne Überwachungs- und Sicherheitssysteme.

  • Hohes Investitionspotenzial – Lage in einem stark nachgefragten Stadtteil mit ausgezeichneten Wertsteigerungschancen.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Sisli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$367,381
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$343,048
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargıcak, Türkei
von
$244,701
Wohngebäude LOTUS GARDEN
Oba, Türkei
von
$176,406
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$151,482
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Taşyapı Şişli
Sisli, Türkei
von
$976,602
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Alanya, Türkei
von
$216,733
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
PREMIUM CLASS Projekt nur 100 Meter vom Sandstrand und im Zentrum von Alanya.Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 55 m2, zum Verkauf.Unfurniert - 187.000 EURMöbliert - 192,000 EURDer Preis beinhaltet:MöbelKlimaanlage in jedem ZimmerFußbodenheizung in BadezimmernKomplettset von Siemens-Geräten: (Kühler,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Kargıcak, Türkei
von
$97,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ferienwohnungen im Komplex Vega Style:Ein Schlafzimmer (1+1) 55 m2 - 83.000 EUR unmöbliertEin Schlafzimmer (1+1) 55 m2 - 85.000 EUR möbliert und ausgestattetZwei Schlafzimmer (2+1) 95 m2 - 115.000 EUR unmöbliertZwei Schlafzimmer (2+1) 95 m2 - 123.000 EUR möbliert und ausgestattetEine moderne…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
Das Projekt The Avenue Istanbul ist eine exklusive Wohnanlage im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, die Luxus und modernes Wohnen mit einem atemberaubenden Blick auf das Marmarameer vereint. The Avenue Istanbul zeichnet sich durch seine strategische Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen un…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen