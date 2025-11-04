Wohnung in einem Neubau Taşyapı Şişli

Das Taşyapı Şişli Projekt definiert urbanen Luxus im Herzen von Şişli neu und umfasst 2.076 Einheiten, verteilt auf vier 37-stöckige Türme mit Wohnungen, Büros, einem Hotel und Gewerbeflächen. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit beeindruckenden Panoramablicken und befindet sich in einer der prestigeträchtigsten Lagen Istanbuls.

Das Taşyapı Şişli Projekt ist mit intelligenten Gebäudesystemen, einem luxuriösen Einkaufszentrum und einer hervorragenden Verkehrsanbindung ausgestattet – alles in einer sicheren und komfortablen Umgebung. Dank seiner erstklassigen Lage und umfassenden Infrastruktur zählt das Projekt zu den attraktivsten Wohn- und Investitionsstandorten im Zentrum Istanbuls.

10 Vorteile des Taşyapı Şişli Projekts: