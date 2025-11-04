  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zeytinburnu
  4. Wohnung in einem Neubau Bakirci Zenit Topkapi

Wohnung in einem Neubau Bakirci Zenit Topkapi

Zeytinburnu, Türkei
von
$614,200
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38882
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu
  • Metro
    Davutpaşa-YTÜ (~ 1000 m)

Über den Komplex

Bakırcı Zenit Topkapı bietet moderne Eigentumswohnungen im Stadtteil Topkapı, Istanbul, und verbindet zeitgemäße Architektur mit einer strategisch zentralen Lage. Das Projekt ermöglicht einen schnellen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäftsvierteln und den wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Bakırcı Zenit Topkapı wurde sowohl für Investoren als auch für Eigennutzer konzipiert. Das Projekt bietet die Möglichkeit, die türkische Staatsbürgerschaft sowie eine Aufenthaltserlaubnis durch Immobilienbesitz in der Türkei zu erhalten und stellt damit eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar.

Projektmerkmale:

  • Erstklassige Lage – hervorragende Anbindung an das Zentrum Istanbuls.

  • Modernes Design – funktionale und elegante Grundrisse.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen – verschiedene Apartmenttypen zur Auswahl.

  • Optimale Verkehrsanbindung – Metro, Straßenbahn und wichtige Hauptverkehrsstraßen in unmittelbarer Nähe.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – zahlreiche Annehmlichkeiten für einen komfortablen Lebensstil.

  • Hohes Mietpotenzial – starke Nachfrage nach Mietwohnungen in der Umgebung.

  • Attraktive Wertsteigerung – Standort mit hohem Entwicklungspotenzial.

  • Großzügige Wohnräume – komfortable und lichtdurchflutete Innenräume.

  • Integriertes Wohnkonzept – Geschäfte und Dienstleistungen direkt innerhalb der Anlage.

  • Hochwertige Bauqualität – realisiert von einem erfahrenen und zuverlässigen Bauträger.

Warum in dieses Projekt investieren?

  • Bakırcı Zenit Topkapı bietet aufgrund seiner Lage in einem stark nachgefragten zentralen Stadtteil Istanbuls ein hervorragendes Rendite- und Wertsteigerungspotenzial.

  • Das Projekt qualifiziert für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition.

  • Es eignet sich außerdem für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage eines Immobilienerwerbs.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Zeytinburnu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$134,110
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$309,518
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$86,709
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$535,222
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$134,694
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Bakirci Zenit Topkapi
Zeytinburnu, Türkei
von
$614,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Wohnviertel Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Demirtaş, Türkei
von
$119,586
Wir freuen uns, Ihnen neue Apartments in einem hochmodernen Komplex anbieten zu können. Demirtas. Alanya. Demirtas ist ein Gebiet mit einer ausgeprägten lokalen Atmosphäre, weit weg vom Trubel der Städte. Dies ist ein Ort, an dem die Einheimischen in Ruhe leben, umgeben von Natur und kristal…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$524,360
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Panoramablick.Einige Wohnungen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über Pools und eine Poolbar, einen beheizten Innenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, eine Sicherheit rund um die Uhr, eine Tiefgarage und einen Gästeparkplatz.Abschluss -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Alle anzeigen Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Türkei
von
$179,379
Wenn Sie den Pool von Ihrem großen Balkon aus sehen möchten, wenn Sie sich ausruhen oder zu Abend essen, konzentrieren Sie sich auf diese Wohnung. Es gibt drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine separate Küche, zwei Badezimmer und ein großer Balkon. Es wird ohne Einrichtung verkauft, so dass…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen