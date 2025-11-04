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Wohnung in einem Neubau Alya Konutları Merkezefendi

Zeytinburnu, Türkei
von
$264,048
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ID: 38880
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu

Über den Komplex

Das Projekt ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI befindet sich im Herzen des historischen Stadtteils Zeytinburnu und bietet eine außergewöhnliche Wohnlage. Das Projekt vereint moderne Architektur mit sorgfältig gestalteten Innenräumen, um komfortable Wohnbereiche zu schaffen, die den Anforderungen eines zeitgemäßen Lebensstils gerecht werden.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI verbindet Komfort mit einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, darunter Metro und Metrobüs, wodurch eine schnelle und bequeme Mobilität innerhalb der Stadt gewährleistet wird. Darüber hinaus bietet das Projekt eine Vielzahl an sozialen und Freizeiteinrichtungen und ist damit sowohl für Familien als auch für Investoren eine ideale Wahl.

Vorteile:

  • Zentrale Lage im historischen Stadtteil Zeytinburnu.

  • Moderne Architektur mit komfortabel gestalteten Innenräumen.

  • Hervorragende Anbindung an Metro und Metrobüs.

  • Verschiedene Wohnungsgrundrisse von 1+1 bis 4+1, einschließlich Maisonettewohnungen (Duplex).

  • Umfangreiche soziale Einrichtungen, darunter Schwimmbäder und ein Fitnessstudio.

  • Kinderspielplätze und Spazierwege.

  • Nähe zu Einkaufszentren wie Marmara Forum und Forum Istanbul.

  • In der Nähe renommierter Universitäten, darunter die Yıldız Teknik Üniversitesi (Technische Universität Yıldız).

  • 24/7-Sicherheitsdienst für ein sicheres und ruhiges Wohnumfeld.

  • Hohes Investitionspotenzial mit attraktiven Zukunftsperspektiven.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Zeytinburnu, Türkei
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