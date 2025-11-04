Wohnung in einem Neubau Alya Konutları Merkezefendi

Das Projekt ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI befindet sich im Herzen des historischen Stadtteils Zeytinburnu und bietet eine außergewöhnliche Wohnlage. Das Projekt vereint moderne Architektur mit sorgfältig gestalteten Innenräumen, um komfortable Wohnbereiche zu schaffen, die den Anforderungen eines zeitgemäßen Lebensstils gerecht werden.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI verbindet Komfort mit einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, darunter Metro und Metrobüs, wodurch eine schnelle und bequeme Mobilität innerhalb der Stadt gewährleistet wird. Darüber hinaus bietet das Projekt eine Vielzahl an sozialen und Freizeiteinrichtungen und ist damit sowohl für Familien als auch für Investoren eine ideale Wahl.

Vorteile: