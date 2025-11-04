Wohnung in einem Neubau Benesta Center

Benesta Center von Benesta Construction ist ein hochwertiges Mixed-Use-Projekt im Herzen von Şirinevler auf der europäischen Seite Istanbuls. Es vereint luxuriöse Wohnungen, moderne Büroflächen und Einzelhandelsgeschäfte in einem eleganten, zukunftsorientierten Komplex.

Benesta Center bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf die Stadt, Smart-Home-Technologie, ein Hallenbad, ein Spa, ein Fitnessstudio sowie einen 24/7-Sicherheitsdienst. Das Projekt eignet sich ideal für exklusives Wohnen und als attraktive Kapitalanlage im Zentrum Istanbuls.

10 Hauptvorteile von Benesta Center: