Wohnung in einem Neubau Benesta Center

Benesta Center von Benesta Construction ist ein hochwertiges Mixed-Use-Projekt im Herzen von Şirinevler auf der europäischen Seite Istanbuls. Es vereint luxuriöse Wohnungen, moderne Büroflächen und Einzelhandelsgeschäfte in einem eleganten, zukunftsorientierten Komplex.
Benesta Center bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf die Stadt, Smart-Home-Technologie, ein Hallenbad, ein Spa, ein Fitnessstudio sowie einen 24/7-Sicherheitsdienst. Das Projekt eignet sich ideal für exklusives Wohnen und als attraktive Kapitalanlage im Zentrum Istanbuls.
10 Hauptvorteile von Benesta Center:
Erstklassige Lage in Şirinevler – Zentrale Lage in Istanbul mit direkter Nähe zu Metro, Einkaufszentren und Geschäftsvierteln.
Mixed-Use-Konzept – Kombination aus Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen für maximale Funktionalität.
Smart-Home-Systeme – Komfortable Steuerung von Beleuchtung, Sicherheit und Raumtemperatur aus der Ferne.
Luxuriöse Innenausstattung – Großzügige Grundrisse, hochwertige Materialien und modernes Design.
Panoramablick auf die Skyline – Atemberaubende Ausblicke auf Istanbul und den Bosporus.
Umfassende Ausstattung – Fitnessstudio, Hallenbad, Spa, Kinderspielbereiche und stilvolle Gemeinschaftslounges.
24/7-Sicherheits- und Concierge-Service – Professioneller Empfang und Rund-um-die-Uhr-Überwachung.
Tiefgarage – Geräumige und sichere Parkmöglichkeiten für Bewohner und Besucher.
Nachhaltiges Design – Energieeffiziente Systeme und umweltfreundliche Bauweise.
Hohes Investitionspotenzial – Attraktive Mietrenditen und große Nachfrage bei internationalen Käufern.