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Wohnung in einem Neubau Benesta Center

Bahcelievler, Türkei
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ID: 38234
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bahcelievler

Über den Komplex

Benesta Center von Benesta Construction ist ein hochwertiges Mixed-Use-Projekt im Herzen von Şirinevler auf der europäischen Seite Istanbuls. Es vereint luxuriöse Wohnungen, moderne Büroflächen und Einzelhandelsgeschäfte in einem eleganten, zukunftsorientierten Komplex.

Benesta Center bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf die Stadt, Smart-Home-Technologie, ein Hallenbad, ein Spa, ein Fitnessstudio sowie einen 24/7-Sicherheitsdienst. Das Projekt eignet sich ideal für exklusives Wohnen und als attraktive Kapitalanlage im Zentrum Istanbuls.

10 Hauptvorteile von Benesta Center:

  1. Erstklassige Lage in Şirinevler – Zentrale Lage in Istanbul mit direkter Nähe zu Metro, Einkaufszentren und Geschäftsvierteln.

  2. Mixed-Use-Konzept – Kombination aus Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen für maximale Funktionalität.

  3. Smart-Home-Systeme – Komfortable Steuerung von Beleuchtung, Sicherheit und Raumtemperatur aus der Ferne.

  4. Luxuriöse Innenausstattung – Großzügige Grundrisse, hochwertige Materialien und modernes Design.

  5. Panoramablick auf die Skyline – Atemberaubende Ausblicke auf Istanbul und den Bosporus.

  6. Umfassende Ausstattung – Fitnessstudio, Hallenbad, Spa, Kinderspielbereiche und stilvolle Gemeinschaftslounges.

  7. 24/7-Sicherheits- und Concierge-Service – Professioneller Empfang und Rund-um-die-Uhr-Überwachung.

  8. Tiefgarage – Geräumige und sichere Parkmöglichkeiten für Bewohner und Besucher.

  9. Nachhaltiges Design – Energieeffiziente Systeme und umweltfreundliche Bauweise.

  10. Hohes Investitionspotenzial – Attraktive Mietrenditen und große Nachfrage bei internationalen Käufern.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Bahcelievler, Türkei
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Transport

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