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Wohnung in einem Neubau Via Life Eyup

Eyupsultan, Türkei
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ID: 38181
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Eyupsultan

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Via Life Eyup ist ein modernes Wohnprojekt im Bau im Stadtteil Eyüp Sultan in Istanbul und erstreckt sich über ein 12.000 m² großes Grundstück. Das Projekt umfasst 5 Wohngebäude mit mehr als 350 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 2+1 bis 5+1, die modernen Wohnkomfort und funktionales Design vereinen.

Via Life Eyup befindet sich in zentraler Lage, in der Nähe wichtiger Hauptverkehrsstraßen, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Den Bewohnern stehen zahlreiche hochwertige Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, Sportplätze, Restaurants, ein Spa-Bereich, eine Tiefgarage sowie ein 24/7-Sicherheitsdienst.

Die wichtigsten Vorteile von Via Life Eyup

  • Erstklassige Lage in Eyüp Sultan, Istanbul

  • Vielfältige Wohnungsgrundrisse für Familien und Kapitalanleger

  • Umfassende Sport- und Freizeiteinrichtungen

  • Hallenbad, Sauna und Spa für mehr Komfort und Erholung

  • Tiefgarage für zusätzlichen Komfort

  • 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

  • Hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Hauptverkehrsstraßen

  • Ideal sowohl als Kapitalanlage als auch für komfortables Familienwohnen

  • Hochwertige Ausstattung und modernes architektonisches Design

  • Voraussichtliche Fertigstellung: Dezember 2025

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Eyupsultan, Türkei
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