Wohnung in einem Neubau Via Life Eyup

Via Life Eyup ist ein modernes Wohnprojekt im Bau im Stadtteil Eyüp Sultan in Istanbul und erstreckt sich über ein 12.000 m² großes Grundstück. Das Projekt umfasst 5 Wohngebäude mit mehr als 350 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 2+1 bis 5+1, die modernen Wohnkomfort und funktionales Design vereinen.

Via Life Eyup befindet sich in zentraler Lage, in der Nähe wichtiger Hauptverkehrsstraßen, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Den Bewohnern stehen zahlreiche hochwertige Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, Sportplätze, Restaurants, ein Spa-Bereich, eine Tiefgarage sowie ein 24/7-Sicherheitsdienst.

Die wichtigsten Vorteile von Via Life Eyup