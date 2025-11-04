Wohnung in einem Neubau DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 ist ein exklusives Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls und umfasst lediglich 173 Wohnungen mit durchdachten Grundrissen sowie einer ruhigen Wohnatmosphäre mit geringer Bebauungsdichte.
Dank seiner zentralen Lage in Ataşehir, in unmittelbarer Nähe zu U-Bahn-Stationen, Schulen, Krankenhäusern und dem Finanzzentrum Istanbuls, eignet sich DAP Ataşehir 173 sowohl zum Wohnen als auch als attraktive Kapitalanlage.
Top 10 Vorteile von DAP Ataşehir 173:
Erstklassige Lage im schnell wachsenden Stadtteil Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls
Fußläufige Entfernung zu U-Bahn, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Schulen
Nur 173 Wohneinheiten – für mehr Privatsphäre und Exklusivität
Verschiedene Wohnungsgrundrisse von 1+1 bis 3+1 für unterschiedliche Bedürfnisse
Moderne Architektur und hochwertige Smart-Home-Innenausstattung
Umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen: Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna und Grünanlagen
Niedrige Mehrwertsteuer (1 %) in den meisten Fällen – steuerlich attraktive Investition
Flexible Ratenzahlungspläne bis Juni 2028
Hohes Wertsteigerungs- und Vermietungspotenzial in einer gefragten Lage
Entwickelt von DAP GYO, einem renommierten Bauträger mit langjähriger Erfolgsgeschichte