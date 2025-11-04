Wohnung in einem Neubau DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 ist ein exklusives Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls und umfasst lediglich 173 Wohnungen mit durchdachten Grundrissen sowie einer ruhigen Wohnatmosphäre mit geringer Bebauungsdichte.

Dank seiner zentralen Lage in Ataşehir, in unmittelbarer Nähe zu U-Bahn-Stationen, Schulen, Krankenhäusern und dem Finanzzentrum Istanbuls, eignet sich DAP Ataşehir 173 sowohl zum Wohnen als auch als attraktive Kapitalanlage.

Top 10 Vorteile von DAP Ataşehir 173: