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Wohnung in einem Neubau DAP ATAŞEHİR 173

Atasehir, Türkei
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ID: 38171
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Atasehir

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

DAP Ataşehir 173 ist ein exklusives Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls und umfasst lediglich 173 Wohnungen mit durchdachten Grundrissen sowie einer ruhigen Wohnatmosphäre mit geringer Bebauungsdichte.

Dank seiner zentralen Lage in Ataşehir, in unmittelbarer Nähe zu U-Bahn-Stationen, Schulen, Krankenhäusern und dem Finanzzentrum Istanbuls, eignet sich DAP Ataşehir 173 sowohl zum Wohnen als auch als attraktive Kapitalanlage.

Top 10 Vorteile von DAP Ataşehir 173:

  • Erstklassige Lage im schnell wachsenden Stadtteil Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls

  • Fußläufige Entfernung zu U-Bahn, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Schulen

  • Nur 173 Wohneinheiten – für mehr Privatsphäre und Exklusivität

  • Verschiedene Wohnungsgrundrisse von 1+1 bis 3+1 für unterschiedliche Bedürfnisse

  • Moderne Architektur und hochwertige Smart-Home-Innenausstattung

  • Umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen: Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna und Grünanlagen

  • Niedrige Mehrwertsteuer (1 %) in den meisten Fällen – steuerlich attraktive Investition

  • Flexible Ratenzahlungspläne bis Juni 2028

  • Hohes Wertsteigerungs- und Vermietungspotenzial in einer gefragten Lage

  • Entwickelt von DAP GYO, einem renommierten Bauträger mit langjähriger Erfolgsgeschichte

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Atasehir, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

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