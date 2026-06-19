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Häuser am Meer in Aserbaidschan

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Baku, Aserbaidschan
UP UP
Villa 5 zimmer
Baku, Aserbaidschan
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Im prestigeträchtigen und Elite-Bereich der Siedlung Badamdar, im 1. Massive, wird eine Vill…
$1,30M
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Immobilienangaben in Aserbaidschan

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