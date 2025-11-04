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Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Kartal, Türkei
von
$480,000
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ID: 36536
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1293
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kartal

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Peron Istanbul Kartal: ein Lebensstil und Investitionen in einem Komplex!

Entdecken Sie ein neues Maß an Komfort – kaufen Sie eine Wohnung im modernen Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal in einem der begehrtesten Gegenden Istanbuls.

Wohnungen zum Verkauf

  • 2+1 Ferienwohnungen (von 114 m2 bis 197 m2) ab USD 565.000
  • 3+1 Ferienwohnungen (von 181 m2 bis 263 m2) von USD 890.000
  • 4+1 Ferienwohnungen (von 190 m2 bis 490 m2) ab USD 1.245.000

Sonderangebot:

  • 15% Rabatt mit einer 45% Zahlung!
  • 24-Monat-Installationsplan ohne Interesse!

Abschlussdatum: Q4 2027

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Die Fläche des Projekts beträgt 42.319 m2.
Das Projekt besteht aus vier Blöcken und umfasst 666 Apartments. Genießen Sie vollen Komfort:

  • Innen- und Außenparkplätze
  • 1 Außen- und 4 Innenpools
  • Wanderwege
  • Sauna, Türkisches Hamam, Jacuzzi, Dampfbad
  • Fitnesscenter und Reformer Pilates Studio
  • Massageräume
  • Basketball und Volleyballplätze
  • Kinderspielplatz
  • Hundewanderung
  • Aussichtsterrasse und Ruhebereiche mit Pergolas
  • Landschaftsbau, Gemeinschaftsgarten
  • Verein und Café
  • 23 Geschäftsräume
  • Empfang
  • 24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung

Vorteile der Wohnung

Jede Wohnung ist mit Liebe zum Detail und Funktionen entworfen:

  • Einbauküchengeräte
  • Wasserreinigungssystem
  • Waschraum
  • Dusche und Bad im Schlafzimmer
  • Schranken
  • Smart Home System
  • PVC-Fenster
  • Balkon oder Terrasse
  • Zentral Satelliten-TV-System
  • Badezimmer im Hilton-Stil
  • Stahl Eingangstür

Komfortable Lage

Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Annehmlichkeiten:

  • 50 m - nächster Laden und Marmaray Station
  • 200 m - Promenade
  • 400 m - Einkaufszentrum
  • 700 m - Privatschulen
  • 3 km - U-Bahn
  • 17 km - Sabiha Gokcen Flughafen
  • 26 km - 15. Juli Martyrs' Brücke
  • 36 km - Eurasia Tunnel

Warum eine Wohnung in Peron Istanbul Kartal kaufen?

  1. Geeignet für türkische Residenz und Staatsbürgerschaft
  2. Profitable Investitionen: Der Bezirk Kartal entwickelt sich aktiv und die Immobilienwerte steigen.
  3. Hohe Mietanforderung: dank seiner Lage und Infrastruktur, Wohnungen sind ideal für Mieten;
  4. Lebensqualität: Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe, der Natur und der Stadt in Harmonie;
  5. Sicherheit und Komfort: 24-Stunden-Sicherheit, moderne Technologie und eine gut gestaltete Umgebung.

Verpassen Sie nicht die Chance, eine Wohnung in Peron Istanbul Kartal zu besitzen!

Kontaktieren Sie uns:

  • Detaillierte Informationen über Grundrisse und Preise erhalten;
  • Planen Sie eine Online- oder Personenbetrachtung;
  • Erfahren Sie mehr über Kaufbedingungen und Finanzierungsoptionen.

Peron Istanbul Kartal ist Ihr Schlüssel zum komfortablen Wohnen in Istanbul!

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Kartal, Türkei
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