Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Peron Istanbul Kartal: ein Lebensstil und Investitionen in einem Komplex!
Entdecken Sie ein neues Maß an Komfort – kaufen Sie eine Wohnung im modernen Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal in einem der begehrtesten Gegenden Istanbuls.
Wohnungen zum Verkauf
Sonderangebot:
Abschlussdatum: Q4 2027
Entwickelte Infrastruktur des Komplexes
Die Fläche des Projekts beträgt 42.319 m2.
Das Projekt besteht aus vier Blöcken und umfasst 666 Apartments. Genießen Sie vollen Komfort:
Vorteile der Wohnung
Jede Wohnung ist mit Liebe zum Detail und Funktionen entworfen:
Komfortable Lage
Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Annehmlichkeiten:
Warum eine Wohnung in Peron Istanbul Kartal kaufen?
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