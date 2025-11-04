Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Peron Istanbul Kartal: ein Lebensstil und Investitionen in einem Komplex!

Entdecken Sie ein neues Maß an Komfort – kaufen Sie eine Wohnung im modernen Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal in einem der begehrtesten Gegenden Istanbuls.

Wohnungen zum Verkauf

2+1 Ferienwohnungen (von 114 m2 bis 197 m2) ab USD 565.000

3+1 Ferienwohnungen (von 181 m2 bis 263 m2) von USD 890.000

4+1 Ferienwohnungen (von 190 m2 bis 490 m2) ab USD 1.245.000

Sonderangebot:

15% Rabatt mit einer 45% Zahlung!

24-Monat-Installationsplan ohne Interesse!

Abschlussdatum: Q4 2027

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Die Fläche des Projekts beträgt 42.319 m2.

Das Projekt besteht aus vier Blöcken und umfasst 666 Apartments. Genießen Sie vollen Komfort:

Innen- und Außenparkplätze

1 Außen- und 4 Innenpools

Wanderwege

Sauna, Türkisches Hamam, Jacuzzi, Dampfbad

Fitnesscenter und Reformer Pilates Studio

Massageräume

Basketball und Volleyballplätze

Kinderspielplatz

Hundewanderung

Aussichtsterrasse und Ruhebereiche mit Pergolas

Landschaftsbau, Gemeinschaftsgarten

Verein und Café

23 Geschäftsräume

Empfang

24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung

Vorteile der Wohnung

Jede Wohnung ist mit Liebe zum Detail und Funktionen entworfen:

Einbauküchengeräte

Wasserreinigungssystem

Waschraum

Dusche und Bad im Schlafzimmer

Schranken

Smart Home System

PVC-Fenster

Balkon oder Terrasse

Zentral Satelliten-TV-System

Badezimmer im Hilton-Stil

Stahl Eingangstür

Komfortable Lage

Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Annehmlichkeiten:

50 m - nächster Laden und Marmaray Station

200 m - Promenade

400 m - Einkaufszentrum

700 m - Privatschulen

3 km - U-Bahn

17 km - Sabiha Gokcen Flughafen

26 km - 15. Juli Martyrs' Brücke

36 km - Eurasia Tunnel

Warum eine Wohnung in Peron Istanbul Kartal kaufen?

Geeignet für türkische Residenz und Staatsbürgerschaft Profitable Investitionen: Der Bezirk Kartal entwickelt sich aktiv und die Immobilienwerte steigen. Hohe Mietanforderung: dank seiner Lage und Infrastruktur, Wohnungen sind ideal für Mieten; Lebensqualität: Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe, der Natur und der Stadt in Harmonie; Sicherheit und Komfort: 24-Stunden-Sicherheit, moderne Technologie und eine gut gestaltete Umgebung.

Verpassen Sie nicht die Chance, eine Wohnung in Peron Istanbul Kartal zu besitzen!

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Planen Sie eine Online- oder Personenbetrachtung;

Erfahren Sie mehr über Kaufbedingungen und Finanzierungsoptionen.

Peron Istanbul Kartal ist Ihr Schlüssel zum komfortablen Wohnen in Istanbul!