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Häuser in Kasachstan

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Haus in Belbulak, Kasachstan
Haus
Belbulak, Kasachstan
Fläche 170 m²
Neues Haus im Jahr 2025 20 Minuten von Almaty gebaut. Sie bauten sich ein Haus und niemand w…
$240 000
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Herrenhaus in Almaty, Kasachstan
Herrenhaus
Almaty, Kasachstan
Fläche 403 m²
Wenn Sie morgens aufwachen, sehen Sie als erstes die HORES! Die Straße von pr. Das Haus ist …
$1,50M
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