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Wohnimmobilien in Kasachstan

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1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus in Almaty, Kasachstan
Herrenhaus
Almaty, Kasachstan
Fläche 403 m²
Wenn Sie morgens aufwachen, sehen Sie als erstes die HORES! Die Straße von pr. Das Haus ist …
$1,50M
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Immobilienangaben in Kasachstan

Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien zum Verkauf in Kasachstan

Kasachstan Immobilienpreise. Welchen Betrag benötigt man, um eine Immobilie in Kasachstan zu erwerben?

Der Mindestpreis für Wohnraum in Kasachstan beträgt 5-6 Tausend Euro: So viel wird auf dem Sekundärmarkt für eine Ein-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 15-17 Quadratmetern in einem alten Haus verlangt, während eine größere Ein-Zimmer-Wohnung in einem modernen Neubau 3-4 Mal teurer ist. Eine 2-3-Zimmer-Wohnung kostet durchschnittlich 40-45 Tausend Euro, ein Ferienhaus 70 Tausend Euro, aber wer in Kasachstan in Almaty und Astana eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich auf höhere Preise einstellen.

Unter welchen Bedingungen können Ausländer Immobilien in Kasachstan kaufen?

Der Kauf eines Wohnraums in Kasachstan durch eine natürliche Person ist nur möglich, wenn diese Person eine Aufenthaltserlaubnis im Land hat. Juristische Personen, insbesondere Unternehmen mit ausländischer Beteiligung, dürfen ohne Einschränkungen Immobilien erwerben.

Welche Stadt ist die beste für den Kauf von Immobilien in Kasachstan?

Der Verkauf von Immobilien in Kasachstan ist am aktivsten in der Hauptstadt Astana, sowie in Almaty, Aktobe, Aktau und ihren Vororten. Petropawlowsk, Pawlodar, Schymkent sind weniger gefragt.
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