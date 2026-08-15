Der Mindestpreis für Wohnraum in Kasachstan beträgt 5-6 Tausend Euro: So viel wird auf dem Sekundärmarkt für eine Ein-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 15-17 Quadratmetern in einem alten Haus verlangt, während eine größere Ein-Zimmer-Wohnung in einem modernen Neubau 3-4 Mal teurer ist. Eine 2-3-Zimmer-Wohnung kostet durchschnittlich 40-45 Tausend Euro, ein Ferienhaus 70 Tausend Euro, aber wer in Kasachstan in Almaty und Astana eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich auf höhere Preise einstellen.