Complex of villas with swimming pools near beaches, Samui, Thailand

Phuket, Thailand

von €2,34M

285–491 m² 3

Kapitulation vor: 2025

❖ Baudatum 2. Quartal 2025. ❖ Entfernung zum Meer - die erste Linie von Bangtao. ❖ Projiziertes Einkommen - mindestens 7% pro Jahr. Bei einem Wohnungspreis von 2,5 Mio. $ beträgt das Jahreseinkommen 175.000 $. ❖ Eigentumsformular - Ihre Freehold / Leasehold-Auswahl. ❖ Installation bis zu 7 Jahren. In diesem Fall ist es möglich, ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Einrichtung eine Wohnung zu wohnen oder zu mieten. Individuelle Zahlungs- und Ratenzahlungsbedingungen werden zusätzlich besprochen. Unsere Aufgabe ist es, am Verhandlungstisch die besten Bedingungen für Sie zu finden. ❖ Ferntransaktion möglich ❖ Critolutolut-Zahlung möglich ❖ Jährlicher Kostenanstieg für Immobilien auf der Insel = 3-10% ( aufgrund von Landknappheit und Baubeschränkungen ) ❖ Inflation in Thailand - weniger als 1% ❖ Weltklasse-Rettort das ganze Jahr über, hier hat die Nachfrage nach Miete immer das Angebot übertroffen. ❖ Beim Kauf von Immobilien mit einem Gesamtwert von 350.000 $ beantragen wir ein Anlegervisum für einen Zeitraum von 5 Jahren. 🔹 Banyan Tree, eine weltweite Anerkennung für exklusive Resorts mit unvergleichlichen Dienstleistungen und Dienstleistungen auf der ganzen Welt, bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, diese Unternehmenserfahrung in der organischen Komponente Ihres täglichen Lebens zu realisieren. Villa Banyan Tree Grand Residences — ist ein exklusives Projekt, das in der historischen Markenheuge Phuket Island verwurzelt ist. Sie werden auf dem Gebiet eines der besten Hotelkomplexe der Welt, Laguna Phuket, gebaut. Entdecken Sie eine Welt voller Komfort, Wohlstand und unbegrenzter Möglichkeiten. ISHISCHES LEBEN ❖ Apartments mit Meerblick befinden sich am Strand von Bang Tao mit feinem weißen Sand. Im Westen werden sie von der Andamanensee eingerahmt und im Osten — Berge mit dickem Dschungel bedeckt. Die Residenzen befinden sich auf dem Gebiet des weltberühmten Indoor-Resortkomplexes Laguna Phuket, der viele internationale Auszeichnungen erhalten hat. Ein idealer Ort für diejenigen, die davon träumen, nur wenige Schritte vom Strand und den malerischen Bergen entfernt zu leben. ❖ In der Nähe der Residenzen befinden sich das Einkaufszentrum, das Banyan Tree Spa, viele Luxusrestaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Laguna Phuket beherbergt laut den World Golf Awards auch den Laguna Golf Phuket Golf Club mit « Thailands bestem Golfplatz ». ❖ Die einzigartige Lage, die geräumigen Layouts und das moderne Design der Seaview Residences Apartments machen sie zu einem idealen Ort für einen abgelegenen Urlaub. Dank der direkten Verfügbarkeit von Infrastruktureinrichtungen wird die Unterkunft äußerst bequem und angenehm. Ein falsches Leben für den Glauben ❖ Jedes Apartment in Seaview Residences verfügt über drei geräumige Schlafzimmer mit Meerblick. Mit verschiedenen Layoutoptionen können Sie eine Unterkunft auswählen, die den individuellen Vorlieben jedes Käufers entspricht. Alle Residenzen verfügen über eine private Terrasse und einen Pool mit Meerblick. ❖ Penthäuser in den oberen Etagen sollen die einzigartige Lage der Villen hervorheben: atemberaubender Meerblick vom Obergeschoss aus. Das 180-Grad-Sonnenuntergangspanorama über die Andamanensee kann direkt vom Pool oder von der Terrasse aus genossen werden. PRIVILEGIEN FÜR DIE GANZE WELT FÜR EIGENTÜMER ❖ Banyan Tree Grand Residences, die Eigentümer von Banyan, warten auf eine ganze Welt von Empfängen. Die Mitgliedschaft in der geschlossenen Gemeinschaft der Immobilienbesitzer des Sanctuary Club bietet Zugang zu einer unbegrenzten Vielfalt neuer Möglichkeiten und Eindrücke. Mitglieder des Sanctuary Club erhalten die exklusive Nutzung von Banyan Tree-Einrichtungen mit Rabatten und Privilegien für das Banyan Tree-Netzwerk weltweit. ❖ Neben der kostenlosen Mitgliedschaft in Laguna Golf Phuket können Immobilienbesitzer der Banyan Tree Private Collection beitreten, die Zugang zu einem ständig wachsenden Immobilienportfolio bietet, von Elite-Banyan-Baumvillen in exotischen Ecken des Planeten bis hin zu exklusiven Wohnungen in den beliebtesten Regionen der Welt. ❖ Banyan Tree Residences ist stolz auf sein unübertroffenes Niveau an Immobilienverwaltungsdiensten und bietet auch viele andere erstaunliche Dienstleistungen und Freizeitmöglichkeiten. Immobilienbesitzer können rund um die Uhr die Dienste eines Concierges und eines professionellen Teams in Anspruch nehmen, was Ihnen gerne bei der Wartung und Vermietung der Villa hilft. Wir kümmern uns das ganze Jahr über um Ihr Zuhause. Das Möbelpaket wird separat bezahlt. Verfahren zur Verarbeitung einer Transaktion: Reservierung ( Anzahlung / Anzahlung ) - ab 3K $ *Summa ist im Wert der Eigenschaft enthalten. **Nicht erstattbare Anzahlung Wenn Sie nicht in Thailand sind, wird der Vertrag und innerhalb von 15 bis 20 Tagen der Kurierdienst Sie persönlich liefern. Sie erhalten 3 Sätze, die Sie unterschreiben müssen, und 2 davon werden zurückgeschickt. Aufgrund des Vertrags erfolgt die erste Zahlung per Überweisung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen erfolgen gemäß dem im Vertrag festgelegten Zeitplan. Ohne Rate 5 Zahlungen in gleichen Anteilen von 20% des Objektwerts: 1. Zahlung bei Vertragsunterzeichnung 2. Zahlung bei Abschluss des Baus um 25% 3. Zahlung bei Abschluss des Baus um 50% 4. Zahlung bei Baubeginn um 75% 5. Zahlung bei Abschluss des Baus um 100% Expeditionsoption: 1. Zahlung 20% ( abzüglich der Reservierung ) - innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung und Reservierung bezahlt Weitere 3 Zahlungen von 10% alle 8 Monate: 2. Zahlung für 25% der Bauarbeiten ( 10% ) 3. Zahlung bei 50% der Bauarbeiten ( 10% ) 4. Zahlung bei 75% der Bauarbeiten ( 10% ) Der Rest - 50% nach Abschluss des Baus können für einen Zeitraum von 5 Jahren in Raten genommen werden. *In diesem Fall können Sie eine Wohnung ab dem Datum der Inbetriebnahme des Hauses wohnen oder mieten, wodurch die Zahlungskosten teilweise oder vollständig wieder hereingeholt werden. ** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da sich das Projekt zum Zeitpunkt Ihres Kaufs in jeder Bauphase befindet. Zusätzlich ( separat nach 100% Zahlung ) bezahlt: Eigentumsregistrierung: Eigentum - 6,3% Pacht - 1,1% Installation von Wasser und Lichtzählern Jährliche Zahlungen: Gemeinsame Gebiete bedienen Überholung 🔻 DER VORSCHLAG FÜR DAS LEBEN KANN MEHR ÜBER PROSPEKTE UND GELEGENHEITEN FÜR INVESTITIONEN BEI DISAPPEARANCE IM KURS WISSEN