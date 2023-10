Phuket, Thailand

von €134,449

Kapitulation vor: 2025

Above Element ist ein moderner Wohnkomplex in einer der angesehensten Gegenden von Phuket. Die Wohnanlage des Resorts hat ein modernes Design im mediterranen Stil. In zwei 7-stöckigen Gebäuden gibt es 263 Apartments von 38 m². bis zu 138 qm mit herrlichem Meerblick. Der Komplex befindet sich am Strand von Bangtao, nur 2,5 km vom Meer entfernt! Die externe Infrastruktur ist 5 Minuten zu Fuß entfernt. EINFACH: - Rezeption - Pool - Restaurant - Parken - Sportkomplex - Kinderclub - Bibliothek - Coworking - Raum für Ereignisse - Dachgarten - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung - Aufzug Rufen Sie uns an und wir wählen sofort für Sie die besten Immobilien in Thailand aus! Nur zuverlässige Entwickler!