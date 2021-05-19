Villa WISDOM FiRST RESIDENCE

  1. Realting.com
Pattaya, Thailand
von
$675,387
;
19
ID: 27379
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Premium Villa Siedlung im Herzen von Wisdom Valley!
Nur 15 Minuten vor der Küste von Pattaya!
Installationen verfügbar!

Das Leben in der Weisheit First Residence ist eine Harmonie von Natur, Architektur und Familienwerten. Hier können Sie Zeit in der frischen Luft verbringen - Fahrrad fahren, Kajaks, haben ein Picknick und spielen in den grünen Feldern. Die Villen sind im Stil von Mid-Century Modern gefertigt - mit geräumigen Zimmern, Panoramafenstern und durchdachter Ergonomie. Jede Villa ist wie ein Mini-Resort, wo der Raum innerhalb reibungslos in einen gemütlichen Außenbereich fließt.

Infrastruktur des Dorfes: modernes Clubhaus, Schwimmbad, Fitness, Landschaftspark, Skatepark, BMX-Bahn, Basketballplätze, malerischen See, professionelle Sicherheit und Videoüberwachung.

In der Nähe sind:

Thammasat Universität – 11,1 km;
Siam Country Club - 8.7 km
Pattaya Dolphinarium - 12,9 km
- Central Pattaya - 20 km;
- Terminal 21 - 19.7 km;
Bangkok Hospital Pattaya - 17.1 km.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

