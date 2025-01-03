  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnquartier Andara 2

Wohnquartier Andara 2

Marbella, Spanien
von
$4,49M
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39259
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2070874869
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Adresse
    Calle Jubrique

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
This astounding villa is the second of the two outstanding villas situated in the prestigious area of Nagüeles, where tranquillity and security are guaranteed. An ode to the extravagant lifestyle one obtains when living in Marbella. Ample outdoor terraces and an expansive garden is ideal to enjoy Marbella’s warm and sunny climate. Architecture by Archidom Studio brings forth a conceptual design with the use of natural materials, whilst interior design by Vasco Trigo provides a high-end lifestyle seamlessly blended with every-day comfort. Its prime location minutes from the Marbella Golden Mile ensures easy access to local amenities. With an estimated completion date at the end of 2025, is a highly anticipated project ready to impress.

Standort auf der Karte

Marbella, Spanien
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wunderschöne Wohnungen mit sonnigen Innenräumen in Benalmádena Málaga
Benalmadena, Spanien
von
$1,05M
Wohnanlage Halar
Alicante, Spanien
von
$338,345
Wohnviertel The Club Vasari Villas
Estepona, Spanien
von
$2,22M
Wohnviertel Villa Vista Del Rey
Alhaurin el Grande, Spanien
von
$874,853
Wohnviertel Blossom Benalmádena Fase 2
Benalmadena, Spanien
von
$475,538
Sie sehen gerade
Wohnquartier Andara 2
Marbella, Spanien
von
$4,49M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vitta Marina
Wohnviertel Vitta Marina
Wohnviertel Vitta Marina
Wohnviertel Vitta Marina
Wohnviertel Vitta Marina
Alle anzeigen Wohnviertel Vitta Marina
Wohnviertel Vitta Marina
Mijas, Spanien
von
$559,496
Spectacular development consisting of 2, 3 and 4 bedroom homes with sea views in Cala de Mijas. The development consists of 2, 3 and 4 bedroom homes with sea views in a large number of them. The urbanization has excellent landscaped areas, communal swimming pool, gymnasium and social-gourme…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Alle anzeigen Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$377,128
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Horizon36
Wohnviertel Horizon36
Wohnviertel Horizon36
Wohnviertel Horizon36
Wohnviertel Horizon36
Alle anzeigen Wohnviertel Horizon36
Wohnviertel Horizon36
Fuengirola, Spanien
von
$681,452
A boutique new residential development located in the sought-after area of Las Lomas del Higuerón, Fuengirola, on the Costa del Sol. The project comprises 36 contemporary 2- and 3-bedroom homes, designed to offer comfort, privacy, sustainability, and a high-quality Mediterranean lifestyle. …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen