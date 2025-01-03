Wohnquartier Oceanic Garden

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Neue Entwicklung, in der ruhigen und Wohngegend von El Lagarejo, in Mijas.
Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die Lebensqualität an der Costa del Sol suchen, in einer privilegierten Umgebung und nur 7 Fahrminuten vom Strand entfernt.
Das Hotel liegt gegenüber dem Loma del Real Park, bietet diese Wohnanlage 20 3-Zimmer-Häuser, alle mit geräumigen Terrassen entworfen, um das mediterrane Klima zu genießen.
Die Duplex-Penthäuser verfügen über geräumige Solarien, perfekt zum Entspannen im Freien, während die Erdgeschosse über private Terrassen und Gärten verfügen. Die Entwicklung umfasst einen Gemeinschaftspool, der von weitläufigen Gärten umgeben ist und eine sichere und friedliche Umgebung bietet. Darüber hinaus umfasst jede Immobilie einen Parkplatz und einen Abstellraum, was zusätzlichen Komfort bietet.
Die Innenräume der Häuser sind für maximalen Komfort konzipiert, mit Einbauküchen und einer bereits installierten warmen und kalten Klimaanlage.
Die Lage ist ein starker Punkt, mit einfachem Zugang zu den Hauptstraßen A7 und AP-7, so dass eine schnelle Verbindung zu den Städten der Costa del Sol und Malaga.
Darüber hinaus sind Sie in der Nähe aller wichtigen Dienstleistungen wie Supermärkte, Apotheken und Bildungszentren.
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Mijas, Spanien
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