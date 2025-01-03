  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Estepona
  4. Wohnquartier The Oak 48

Wohnquartier The Oak 48

Estepona, Spanien
von
$466,436
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39225
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1308048622
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Adresse
    Calle Juan Benitez

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
An exclusive new development in Estepona, in a privileged geographical location. The residential complex offers a contemporary design that combines functionality with a luxurious look, using advanced materials. This makes the homes of the highest quality, with optimum comfort and efficiency. The homes offer stunning views of the Sierra Bermeja and the Mediterranean Sea. Available with 2 bedrooms and 2 bathrooms, one of them en suite, and have large terraces to enjoy the views to the fullest. Each property has a fully equipped kitchen with appliances, air conditioning, heating and double glazing. The penthouses have a solarium and private rooftop pool, adding an extra dimension to luxury living. The development has been designed to enjoy the pleasant climate of the Costa del Sol all year round, with over 300 days of sunshine a year. It has communal gardens, swimming pool, gym, coworking space and social area. There are also parking spaces and storage rooms available to residents. Located in one of the most sought after residential areas of Estepona, close to the old town and in the heart of the Costa del Sol. It is conveniently located near the A-7 and AP-7, less than 10 minutes from the marina and the beach of Punta de Plata.

Standort auf der Karte

Estepona, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$563,906
Wohnviertel Amphora Beach Residences Phase 3
Manilva, Spanien
von
$364,048
Wohnviertel Serenity Gardens Estepona
Estepona, Spanien
von
$460,748
Wohnviertel Vista Nova 6
Antequera, Spanien
von
$431,169
Wohnviertel Villa Halo
San Roque, Spanien
von
$11,15M
Sie sehen gerade
Wohnquartier The Oak 48
Estepona, Spanien
von
$466,436
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$625,814
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Strandhäuser mit großen Terrassen und Meerblick in einem Wohngebiet von Estepona Dieses neue Projekt befindet sich in der Gemeinde Estepona an der Costa del Sol in Südspanien. Estepona ist eine charmante Gemeinde mit einer über 20 Kilometer langen Küste, die für ihre malerische Altstadt, ein…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Alle anzeigen Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
Wohnviertel Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Spanien
von
$624,570
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa Luma
Wohnviertel Villa Luma
Wohnviertel Villa Luma
Wohnviertel Villa Luma
Wohnviertel Villa Luma
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Luma
Wohnviertel Villa Luma
Benahavis, Spanien
von
$2,84M
Elegant Contemporary Villa with 5 En-Suite Bedrooms in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella. Situated in the tranquil and well-established residential enclave of El Paraíso, this elegant contemporary villa enjoys a privileged location on Marbella’s New Golden Mile, just a short drive from …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen