Wohnquartier 7 Olas

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Entdecken Sie diese exklusive Entwicklung von 77 Häusern, die an der Costa del Sol in Fuengirola entwickelt wurden. Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern, darunter 4 einzigartige Penthäuser. Entwickelt, um maximalen Komfort zu bieten, sind alle Häuser Meer und verfügen über hochwertige Oberflächen.
Die Gemeinschaftsbereiche der Entwicklung sind so konzipiert, dass sie alle Ihre Bedürfnisse erfüllen:
* Infinity-Pool: Genießen Sie ein Bad mit Panoramablick auf das Mittelmeer.
* Coworking: Ein idealer Raum, um von zu Hause aus mit allem Komfort zu arbeiten.
* Fitnessraum und Sauna: Bewahren Sie Ihr körperliches Wohlbefinden auf, ohne das Haus zu verlassen.
* Beach Club: Entspannen Sie sich auf balinesischen Betten und genießen Sie den Grillplatz in einer privilegierten Umgebung.
In der Gegend von Las Lomas, dem am weitesten entwickelten Gebiet von Fuengirola gelegen, markiert diese neue Entwicklung einen Meilenstein in diesem aufstrebenden Gebiet. Es befindet sich neben dem Gran Parque de Las Lomas, einer mehr als 30.000 m2 großen Grünfläche, auf der Sie spazieren gehen, Fahrrad fahren, Sport treiben oder einfach eine einzigartige natürliche Umgebung genießen können.
Die Investition in diese Entwicklung ist eine große Chance dank seiner privilegierten Lage und dem Boom in der Gegend von Las Lomas. Ob als dauerhafter Wohnsitz, Zweitwohnsitz oder als hochprofitable Investition an der Costa del Sol, diese neue Entwicklung zeichnet sich durch ihre Exklusivität und ihr Wertschätzungspotenzial aus.
Darüber hinaus bietet die Entwicklung einen einfachen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, Einkaufszentren und Verkehrsanbindungen, wodurch ein bequemes und praktisches Leben für die Bewohner gewährleistet wird.
Diese in Fuengirola gelegene Stadt Costa del Sol ist bekannt für ihren pulsierenden Lebensstil, das ganze Jahr über warmes Klima und herrliche Strände. Es bietet eine breite Palette von Freizeitaktivitäten, Restaurants, Einkaufszentren und Dienstleistungen sowie eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung nach Malaga und Marbella, was es zu einem attraktiven Ziel für Bewohner und Touristen macht.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieser exklusiven Community in einer unschlagbaren Umgebung zu sein.
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Fuengirola, Spanien
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