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Wohnquartier NAVIGOLF SUITES

Mijas, Spanien
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$773,602
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ID: 39050
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 856401310
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas

Über den Komplex

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Navigolf Suites, the fifth phase of the prestigious residential complex in La Cala de Mijas. An exclusive development of 50 homes with 1, 2 and 3 bedrooms, featuring a terraced architecture that blends seamlessly with the surroundings and offers breathtaking sea views.

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Mijas, Spanien
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