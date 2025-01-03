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Wohnquartier The View Marbella 2

Benahavis, Spanien
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Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis

Über den Komplex

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Neues Projekt bestehend aus 70 geräumigen Wohnungen und Penthäusern, verteilt auf sieben Blöcke. Das Projekt sitzt in den Hügeln von Benahavís in der Nähe von vielen fantastischen Golfplätzen und bietet spektakuläre Blick auf das Gebiet und hinaus in Richtung Mittelmeer. Die Eigenschaften sind so konzipiert, dass die Nutzung von das großzügige Interieur und das natürliche Licht. Die neuesten Technologien werden eine komfortables Zuhause sowie die hochwertigsten Materialien und Armaturen, die wurden vom Designteam handverlesen. Die Entwicklungsangebote 2, 3 oder 4-Zimmer-Häuser mit geräumigen Innen- und Außenräumen für Sie genießen. Wie Sie würden Erwarten Sie mit Luxushäusern, es gibt eine vollständige Palette von Lifestyle-Annehmlichkeiten zur Verfügung Besitzer, einschließlich 24-Stunden-Sicherheit, ein Concierge, Reinigungsservice, Transport und ein privater Koch. Sie wird auch in der Lage sein, einen Gesundheitsclub zu genießen, der ein komplettes Spa, Fitnessstudio und Innen- und Außenpools. Es gibt auch einen Kinderbereich, so dass jedes Mitglied von Ihre Familie hat einen Platz zum Genießen. Die Entwicklung ist umgeben von üppigen Gärten Entworfen von renommierten spezialisierten Landschaftsgestaltern.

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