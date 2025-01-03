Wohnquartier The View Marbella 2

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Neues Projekt
bestehend aus 70 geräumigen Wohnungen und Penthäusern, verteilt auf sieben
Blöcke.
Das Projekt sitzt
in den Hügeln von Benahavís in der Nähe von vielen fantastischen Golfplätzen und bietet spektakuläre
Blick auf das Gebiet und hinaus in Richtung Mittelmeer.
Die Eigenschaften sind so konzipiert, dass die Nutzung von
das großzügige Interieur und das natürliche Licht. Die neuesten Technologien werden eine
komfortables Zuhause sowie die hochwertigsten Materialien und Armaturen, die
wurden vom Designteam handverlesen.
Die Entwicklungsangebote
2, 3 oder 4-Zimmer-Häuser mit geräumigen Innen- und Außenräumen für Sie
genießen.
Wie Sie würden
Erwarten Sie mit Luxushäusern, es gibt eine vollständige Palette von Lifestyle-Annehmlichkeiten zur Verfügung
Besitzer, einschließlich 24-Stunden-Sicherheit, ein Concierge, Reinigungsservice,
Transport und ein privater Koch. Sie
wird auch in der Lage sein, einen Gesundheitsclub zu genießen, der ein komplettes Spa, Fitnessstudio und
Innen- und Außenpools. Es gibt auch einen Kinderbereich, so dass jedes Mitglied von
Ihre Familie hat einen Platz zum Genießen.
Die Entwicklung ist umgeben von üppigen Gärten
Entworfen von renommierten spezialisierten Landschaftsgestaltern.
Standort auf der Karte
Benahavis, Spanien
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
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