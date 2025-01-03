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Wohnquartier Villas Sirocco

Ricmar, Spanien
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ID: 38992
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 788516494
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Dorf
    Ricmar
  • Adresse
    Paseo de Alemania

Über den Komplex

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This stunning villa offers an unparalleled blend of modern elegance and Mediterranean charm, perfectly situated in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. This exclusive project is more than just a collection of luxury homes—it’s a lifestyle. Each villa is designed to offer its owners a private oasis while being close to all Marbella offers. Whether you’re seeking a family residence, a holiday retreat, or a smart investment, these villas represent the pinnacle of modern living on the Costa del Sol. Climate Control: Air Conditioning, Central Heating, Underfloor Heating, Underfloor Heating in Bathrooms. Condition: Brand New. Features: Bar, Double Glazing, Gym, Lift, Private Terrace, Sauna, Solarium, Basement, Ceiling Heating System. Setting: Close to Sea. Security: 24 Hour Security, Alarm System, Surveillance Cameras. Views: Garden, Mountain, Panoramic, Pool, Sea Views, Street, Urban.

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