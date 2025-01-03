Wohnquartier Breeze

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Spektakuläres Projekt von 34 erstaunlichen Wohnungen und Penthäusern mit 2,3 und 4 Schlafzimmern, in perfekter Lage, damit Sie den mediterranen Lebensstil genießen können.
Das moderne Design und die avantgardistische Architektur bieten offene und helle Räume, um an einem der privilegiertesten Orte der Welt zu genießen und zu entspannen. Die Urbanisation wird angenehme Gemeinschaftsräume wie ein Schwimmbad, Landschaftsgärten, Co-Working-Raum und Fitnessbereich haben. Der Komplex, der vollständig bewacht wird, wird auch permanente Überwachungskameras und Concierge-Service haben.
Das Projekt befindet sich in Guadalmina Alta, Marbella (Malaga), einer der privilegiertesten Gegenden an der Costa del Sol, mit mehr als 70 Golfplätzen, 300 Sonnentagen im Jahr, einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 20 Grad und ganz in der Nähe von Kultur-, Sport-, Strand-, Freizeit-, Einkaufs- und Gastronomieräumen.
Standort auf der Karte
San Pedro Alcantara, Spanien
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