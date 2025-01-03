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Wohnquartier Lyra Residences

Estepona, Spanien
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ID: 38949
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 448619382
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Adresse
    Calle Calendula

Über den Komplex

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New residential complex of 15 modern homes in the peaceful area of El Campanario, surrounded by golf courses, select private villas and luxury apartments. El Campanario’s charming golf course and clubhouse complete this elegant community on the New Golden Mile, serving as a wonderful meeting point for its residents. The surrounding area is also home to various golf clubs - El Paraíso, Atalaya and Guadalmina- as well as shopping centres with all kinds of services. All homes boast underground parking for 2 cars, private gardens, large terraces, spacious solariums and generous basements, ideal for year-round entertaining with family and friends. Completely open spaces on the ground floor, seamlessly integrating indoors and outdoors, provide rooms that shine with their own light. Each home features 4 bedrooms, all of them with large picture windows that open to the outside, allowing the rooms to be flooded with natural light. With a contemporary vision, this residential projects itself as an exclusive residential complex of 15 spacious semi-detached homes, with boutiquestyle amenities - a fully equipped gym, spa and outdoor swimming pool - enjoying spectacular panoramic views. The life you deserve in the coast that you love!

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