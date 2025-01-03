  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Finestrat
  4. Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante

Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante

Finestrat, Spanien
von
$441,461
;
29
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27832
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Finestrat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat

Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reichen historischen Erbe. Die Stadt gliedert sich in zwei Hauptbereiche: den Küstenabschnitt Cala de Finestrat und das traditionelle Dorf im Landesinneren in der Nähe des Berges Puig Campana. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Finestrat mit seiner charmanten Altstadt, seinem schönen Strand und seinen Möglichkeiten für Entspannung und Abenteuer eine einzigartige Mischung aus Küsten- und Berglandschaften darstellt. Es ist ein hervorragendes Reiseziel für alle, die eine ruhige Erfahrung in der Nähe der Lebendigkeit von Benidorm suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Alicante sind nur einen kurzen Spaziergang vom Golfplatz und 5 Minuten von einem großen Einkaufszentrum mit vielen Geschäften und Supermärkten entfernt, die alle Ihre Einkaufsbedürfnisse befriedigen. Außerdem bietet der nahe gelegene Busbahnhof eine hervorragende Anbindung, während eine etwas längere Fahrt Sie in die ikonische Stadt Benidorm bringt, die für ihre hoch aufragende Skyline berühmt ist an. Diese pulsierende Stadt bietet das ganze Jahr über Veranstaltungen, aufregende Themenparks wie Terra Mitica und ein umfassendes Angebot an wichtigen Dienstleistungen wie Schulen und medizinischen Einrichtungen.

Die Wohnungen verfügen über einen kompletten Gemeinschaftsbereich mit Schwimmbädern (ein halb-olympischer 25-Meter-Pool), Kinderspielen, einem Paddle-Tennisplatz, einem Fitnessraum im Freien, einem Fitnessraum in der Halle, einem Petanque-Platz, einem Coworking-Raum und einem Mehrzweckraum.

Die modernen Wohnungen verfügen je nach Modell über zwei oder drei geräumige Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Badezimmer, eine offene Küche mit Essbereich und einen großzügigen Wohnbereich mit französischen Fenstern, die viel Tageslicht hereinlassen.


ALC-00963

Standort auf der Karte

Finestrat, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Edenia l
Denia, Spanien
von
$266,049
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$453,233
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Spanien
von
$397,514
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Spanien
von
$250,597
Wohnanlage INFINIUM III
Calp, Spanien
von
$514,100
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$441,461
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$818,174
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Alle anzeigen Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Benidorm, Spanien
von
$435,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 24
Fläche 97–372 m²
5 Immobilienobjekte 5
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm sind alle in Eagle Tower by TM. Vorzügliche Lage, neben dem Las Rejas Golf Club, nur 1 km vom Strand Poniente entfernt, mit hervorragenden Verbindungen zu den Autobahnen N-332 und AP7. Adler Tower by TM besteht aus einem Turm mit einer Vielzahl v…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.0 – 120.0
483,841 – 522,689
Wohnung 3 zimmer
117.0 – 325.0
550,943 – 941,783
Wohnung 4 zimmer
372.0
1,04M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$916,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren luxuriöse neue Apartments, Duplexs und Penthäuser direkt am Meer zwischen Benidorm und Villajoyosa an der Costa Blanca. Diese eleganten weißen Gebäude mit jeweils nur sechs Etagen sind von weitläufigen Grünflächen umgeben und bieten ein bis vier Schlafzimmer mit geräumigen W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
918,238
Wohnung 3 zimmer
120.0
1,28M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen