Hüttendorf Negorod Toksovo

Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an!





AUTHOR'S BACK, die ein Standard wurde



Das Projekt gehörte zu den Besten nach den Auszeichnungen "Village of the Year" und "Architecton" und konnte in den Hallen der Central Exhibition Hall "Manege" gesehen werden. Clinker Ziegel, Flämische Mauerwerk, Maisglasverglasung und zweistufige Glasfenster schaffen eine erkennbare architektonische Handschrift. Dies sind nicht nur Häuser - dies sind Werke des Autors, hinter denen die Anerkennung der Berufsgemeinschaft und der Geschmack derer, die wissen, wie zu wählen.



Der Ort, wo der Look ruht



Negorod Toksovo ist nach den Prinzipien der organischen Architektur entworfen. Glatte Straßenlinien folgen dem Relief und schaffen einen ausdrucksstarken Raum - lebendig anstatt in einen Herrscher geschnitten. Fassaden bilden die Vorderseite der Straßen, und Ingenieurnetze sind unterirdisch versteckt, so dass nichts die visuelle Stille und Integrität der Umwelt stört. So wird ein Ort geboren, wo das Auge ruht und alles scheint natürlich. Hier wird jedes Element einer Idee untergeordnet – Architektur dominiert nicht die Natur, sondern wird seine Fortsetzung.



Für KINDER, EXACTS. Für dich, eine ruhige Ruhe.



Hier verwandelt sich jeder Spaziergang zu einem Abenteuer: Waldwege, Spielräume und Orte zur Entdeckung. Für Kinder - eine natürliche Umgebung des Wachstums, für Eltern - das Vertrauen, dass die Zeit mit Nutzen und Freude übergeht.



Gebiet der Lichtwege



20 Minuten zur Ringstraße und MEGA Parnassus an der Autobahn Novopriozerskoe, weniger als eine Stunde zu den nördlichen Bezirken der Stadt. In der Nähe des Ortes Okhta Park, der North Slope Komplex, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. In Toksovo - Geschäfte, Restaurants, Sport- und Kinderclubs, Schulen und Kindergärten.





Kauf ist einfacher als es scheint



100% Zahlung und Hypothek von 6%

→ Installation ohne Interesse vom Eigentümer

→ Ein profitables Trade-in Deal mit einem schnellen Kauf Ihrer Immobilie

→ Zusätzliche Vorteile für Käufer aus Regionen



Garantie:



→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.

→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website



Ruf mich an, vielleicht online.

