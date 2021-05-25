Hüttendorf Levada 2

Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schatz für diejenigen, die die ländliche Kindheit lieben.



Das Dorf befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky, 30 km vom CAD entfernt. Sie können an die Straße Sortavala oder an die Leningrader Autobahn gelangen. Nur wenige Gehminuten vom Dorf Matoksa entfernt befindet sich eine Haltestelle, zu der die Busse regelmäßig von der U-Bahn St. Petersburg fahren. Es gibt auch mehrere Erholungszentren, Tempel, das Museum der sowjetischen Spielzeuge und eine einzigartige Käsefarm.



Im Dorf Leskolovo, das zehn Minuten mit dem Auto liegt, gibt es eine ganze Reihe von nützlichen Infrastrukturen. Dies sind eine Vielzahl von Geschäften, kleinen Einkaufszentren, Cafés, Kindergärten und Schulen, Apotheken und ambulanten Kliniken, ein Auto Service Center, ein Garten Kindergarten und sogar ein Skatepark. Zum "MEGA Parnassus" sowie zur Ringstraße, 30 km.



Fans der Wassererholung schätzen die Nähe der geeignet für Schwimmseen Nurzynjärvi und Valkijärvi. Auch die Möglichkeiten für eine aktive Familienerholung werden von den Resorts “Okhta Park” und “Northern Slope”, dem Ökopark “Zubrovnik”, dem touristischen Zentrum “Emerald Lake”, Skipisten auf der Basis von “SKA” und dem Trainingszentrum “Kavgolovo”. Es ist schwer, mit dieser Umgebung zu Hause zu bleiben!



Ihre Freiheit ist unbegrenzt in der Wahl der Bautechnologien und Landschaftslösungen, die Grundstücke haben eine flache Entlastung und eine rechteckige Form. Für jede Partie im Dorf wird Strom mit einer Kapazität von 15 kW vergeben, eine Straße mit Asphalt-Pflaster verlegt, ein Drainagesystem wird gemacht.



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Zinsfrei für die ersten 9 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche

→ Zusätzliche Vorteile für Käufer aus Regionen



Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!

5 Entwicklungsgebiete in St. Petersburg und LO

→ Umgebungen von Wäldern und Seen

→ Kauf direkt vom Eigentümer der Website



Hör auf zu träumen - das Land jetzt zu bewegen! Ihr Traumhaus ist sehr nah dran! Ruf mich an!

Abschnitt 104: Cadastral Nummer 1: 47:07:0120001:3383