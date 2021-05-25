  1. Realting.com
  Russland
  Leskolovskoe selskoe poselenie
  Hüttendorf Negorod Toksovo

Hüttendorf Negorod Toksovo

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$114,838
;
15
ID: 27522
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4235
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 28.08.25

Standort

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Leskolovskoe selskoe poselenie

Über den Komplex

Zeit für die richtigen Entscheidungen! Kaufen Sie ein Grundstück in FACT mit zusätzlichem Nutzen bei Raten ohne Interesse für das erste Jahr! Picturesque-Bereiche in Raten vom Eigentümer. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an!

Häuser und Landschaftsbau in Negorod Toksovo sind in einem einzigen Stil von der Architektur von Dänemark inspiriert. So ist das Projekt eine ganzheitliche und harmonische Umgebung – eine Kombination aus Minimalismus, Funktionalität und europäischer Eleganz.

→ Verbesserte Bereiche von 10 Hektar mit Zugang zu jedem von ihnen
15 kW, Hauptgasleitung (unterirdische Kommunikation)
→ Eingangsgruppe mit Checkpoint, geschlossen und bewacht
→ Ein Straßen- und Straßennetz für bequeme Bewegung ist auch gedacht: Asphaltstraßen mit unterirdischer Drainage, mit Gehwegen und einem Fahrradweg, Nachtbeleuchtung wird implementiert
→ Der Waldpark neben dem Massiv ist ein Ort für entspannende Spaziergänge.
→ Es besteht die Möglichkeit, ein fertiges Haus zu kaufen

Standort

20 Minuten zur Ringstraße und MEGA Parnassus an der Autobahn Novopriozerskoe, weniger als eine Stunde zu den nördlichen Bezirken der Stadt. In der Nähe des Ortes Okhta Park, der North Slope Komplex, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. In Toksovo - Geschäfte, Restaurants, Sport- und Kinderclubs, Schulen und Kindergärten.


Kaufbedingungen
100% Zahlung und Hypothek von 6%
→ Installation ohne Interesse vom Eigentümer
→ Ein profitables Trade-in Deal mit einem schnellen Kauf Ihrer Immobilie

Garantie:
→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente
→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.
→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website

Ruf mich an, vielleicht online.
Abschnitt 59. Cadastral Nummer 1: 47:07:0154001:1282

Standort auf der Karte

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$114,838
