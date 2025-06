Hüttendorf Krokusy

Grundstück in einem Hüttendorf 13 km von St. Petersburg Crocusa

15 Minuten zur Ringstraße, in der Nähe des Nevsky Forest Park und des Korkinsees

______



Ort:

Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region, 11 km vom CAD

→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.

Die sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Minuten zu Razmetelevo, wo Kindergärten, Schulen, Kettenläden, Postämter und Banken sowie medizinische Punkte liegen. 15 Minuten zum Einkaufszentrum "MEGA Dybenko" - hier können Sie Produkte in "Auchan" oder Baustoffe in OBI oder Petrovich kaufen.





NATURE:

→ Sie können tägliche Spaziergänge im Wald arrangieren - an der Grenze des Dorfes ist Nevsky Forest Park.

→ Nur wenige Gehminuten vom Korkinskoyesee





Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes:

→ Strom - 15 kW

→ Weite Straßen - Asphaltkrümel, offenes Entwässerungssystem

→ Straßenbeleuchtung

→ Nachhaltige Erholung

→ Spielplatz

Checkpoint und Umkreis Zaun des Dorfes

→ Gästeparkplatz



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; erste Rate von 10%; Zeitraum bis 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche



Garantie:

→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.

→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website





Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!

5 Gebäudebereiche in LO

→ Umgebungen von Wäldern und Seen

→ Kauf direkt vom Eigentümer der Website





Mögliche Online-Präsentation

Abschnitt 15. Cadastral Anzahl der Website: 47:07:1047003:2179