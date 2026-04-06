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Stadthäuser in Zabbar, Malta

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Reihenhaus in Zabbar, Malta
Reihenhaus
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein wunderschön präsentiertes Townhouse, neu renoviert und möbliert angeboten, kombiniert ze…
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Reihenhaus in Zabbar, Malta
Reihenhaus
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauf: Charmantes Reihenhaus in Zabbar Dieses gemütliche, voll möblierte Reihenhaus mit 2…
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Reihenhaus in Zabbar, Malta
Reihenhaus
Zabbar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf in Haz-Zabbar•Für diejenigen, die luxuriöse Häuser mit geräumigen Gärten suchen, bie…
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