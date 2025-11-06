Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Msida
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Msida, Malta

gewerbeimmobilien
22
4 immobilienobjekte total found
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Office Space for Sale in Msida A centrally located office space in Msida, offered in shell f…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Office Space for Sale in Msida A centrally located office space in Msida, offered in shell f…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebautes Büro - Klasse 4A - in Central Msida. Freiraum 83sqm inklusive WC Fertig 19…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebauter Duplex-Büro im Zentrum von Msida. Über 130m2 offene Fläche verteilt zwische…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen