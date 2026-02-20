Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malediven
  3. Malé Atoll
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Malé Atoll, Malediven

wohnungen
5
häuser
4
9 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Ocean Front Villa, die Villa hat direkten Zugang zum Meer links vom Hotelblock.Gesamtfläche:…
$524,829
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Ocean Villas befinden sich direkt am Meer, in dem am meisten abgelegenen Teil des Projekts, …
$483,287
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 1 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Apartments und Privatvillen sind jetzt im Hotelkomplex Radisson RED Maldives verfügbar.🏨Werd…
$233,566
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Garden Villa ist ein zweistufiges Loft mit erhöhter Privatsphäre, befindet sich auf der zwei…
$461,410
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Studio 1 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Apartments und Privatvillen sind jetzt im Hotelkomplex Radisson RED Maldives verfügbar.🏨Werd…
$233,566
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen …
$428,530
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 1 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen …
$233,566
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen …
$346,346
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Thulusdhoo, Malediven
Villa 3 zimmer
Thulusdhoo, Malediven
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
🌴 Investing in Paradise: Private Villen in den Malediven Direkt vom EntwicklerEin direktes A…
$415,433
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Immobilienangaben in Malé Atoll, Malediven

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen