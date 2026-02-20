Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Malé Atoll, Malediven

1 Zimmer
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 1 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Apartments und Privatvillen sind jetzt im Hotelkomplex Radisson RED Maldives verfügbar.🏨Werd…
$233,566
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Studio 1 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Apartments und Privatvillen sind jetzt im Hotelkomplex Radisson RED Maldives verfügbar.🏨Werd…
$233,566
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen …
$428,530
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnung 1 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 1 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen …
$233,566
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Wohnung 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen …
$346,346
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Malé Atoll, Malediven

Günstige
Luxuriös
