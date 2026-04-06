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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Vilnius, Litauen

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12 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 139 m² in Didzioji Riese, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Didzioji Riese, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,855
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Gewerbefläche 212 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 212 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 212 m²
Stockwerk 1
LOWER 188,50 Kv.M. STORAGE UND 22 Kv.M. BIURAS TOYS IN TALL G., RED, VILNIUS RAJ CAPITAL REP…
$1,825
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Gewerbefläche 1 454 m² in Masionys, Litauen
Gewerbefläche 1 454 m²
Masionys, Litauen
Fläche 1 454 m²
Stockwerk 1
$11,121
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Gewerbefläche 2 998 m² in Parudaminys, Litauen
Gewerbefläche 2 998 m²
Parudaminys, Litauen
Fläche 2 998 m²
Stockwerk 1
$11,469
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Gewerbefläche 283 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 283 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 283 m²
Stockwerk 1
$2,461
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Gewerbefläche 15 000 m² in Motiejiskes, Litauen
Gewerbefläche 15 000 m²
Motiejiskes, Litauen
Fläche 15 000 m²
$8,695
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Gewerbefläche 350 m² in Zemieji Rusokai, Litauen
Gewerbefläche 350 m²
Zemieji Rusokai, Litauen
Fläche 350 m²
$4,637
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Gewerbefläche 80 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 80 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
$696
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Gewerbefläche 500 m² in Didziasalis, Litauen
Gewerbefläche 500 m²
Didziasalis, Litauen
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
$5,797
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Gewerbefläche 2 700 m² in Masionys, Litauen
Gewerbefläche 2 700 m²
Masionys, Litauen
Fläche 2 700 m²
Stockwerk 1
$18,781
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Gewerbefläche 342 m² in Bukiskis, Litauen
Gewerbefläche 342 m²
Bukiskis, Litauen
Fläche 342 m²
Stockwerk 1
$4,334
pro Monat
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Gewerbefläche 200 m² in Juodsiliai, Litauen
Gewerbefläche 200 m²
Juodsiliai, Litauen
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
$1,971
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