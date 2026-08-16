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Häuser in Rajongemeinde Vilnius, Litauen

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87 immobilienobjekte total found
Haus in Parapijoniskes, Litauen
Haus
Parapijoniskes, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
GET IN DER HAUSHALTE PREMIUM - IN DER GEMEINSAMEN, LIVING AREA, wo es eine STRENGTH-Gemeinsc…
$348,320
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Haus in Brinkiskes, Litauen
Haus
Brinkiskes, Litauen
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
ELVUUS, LIGHT INDIVIDUAL HOUSEHOLD IN NATURE Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 233,09 qm, …
$267,299
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Haus in Skirgiskes, Litauen
Haus
Skirgiskes, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird vom Wald verkauft und 500 Meter vom Neris-Flussgarten mit einem Grundstück von…
$58,440
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF MODERNUS HAUSHALTEN IN DER BASIS NATUR!!!! Das Haus Valley Street 19 ist ein exklus…
$405,756
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Haus in Lindiniskes, Litauen
Haus
Lindiniskes, Litauen
Fläche 216 m²
Etagenzahl 1
AMERRA Moderne Architekturhäuser am Stadtrand von Bair - wo Frieden beginnt. www.asterra.lt …
$686,610
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Haus in Didieji Gulbinai, Litauen
Haus
Didieji Gulbinai, Litauen
Fläche 136 m²
Etagenzahl 1
SETTLEMENT / DELIVERY A + + + ENERGIE KLASSEN FÜR EIN HAUTE COLLOCATE HOUSEHOLD IN MULTIPACK…
$448,147
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Saldene, Litauen
Haus
Saldene, Litauen
Fläche 231 m²
Etagenzahl 1
SYNTHETIK ARCHITEKTUR IN SOSTISCHEN FUTTER - SIGNIFIZIERTE UND MODERNUS LIVING Einfamilienh…
$182,576
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Haus in Darzininkai, Litauen
Haus
Darzininkai, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER WICHTIGSTEN Ein schnell wachsendes Gebiet A + + Klassenhäuser, mit PILNA APDAILA…
$368,658
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Haus 5 zimmer in Dvaryksciai, Litauen
Haus 5 zimmer
Dvaryksciai, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
In einem einzigartigen Ort für seine Schönheit, im westlichen Teil der Stadt Vilnius, zwisch…
$430,719
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Haus in Gailiunai, Litauen
Haus
Gailiunai, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
SALE SUBLOCATED 125 KNOWLEDGE. _____________________________________________________________…
$331,348
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Haus in Verksionys, Litauen
Haus
Verksionys, Litauen
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSVERZEICHNIS DER EXTERNE MAXIMUMSPACE DES HAUSHALTS, UND ZU DEN HAUSHALT NAMO PRINC…
$457,925
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Haus in Bezdoniai Eldership, Litauen
Haus
Bezdoniai Eldership, Litauen
Fläche 44 m²
Etagenzahl 1
Es geht um die Erforschung des HAUSHALTS ODER WÄHRLICHEN VILNIUS. Spring ist eine tolle Zei…
$62,782
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Haus 5 zimmer in Lindiniskes, Litauen
Haus 5 zimmer
Lindiniskes, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges und modernes einstöckiges Haus zum Verkauf bei Vilnius selbstZu verkaufen ist ein…
$516,513
MwSt.
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Haus in Didzioji Riese, Litauen
Haus
Didzioji Riese, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
SALE YAUKUS 5 SCHAUF HAUS in ROAD und RAW ROAD!!! Das Haus befindet sich in 11,75 Yards, um…
$403,654
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ein neu gebautes Dorf In der Burg gibt es eine Wohnung von 108,35 qm entfernt von den Haupts…
$226,064
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Haus in Bukiskis, Litauen
Haus
Bukiskis, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Neue A + + + Klassenhäuser "Home of Friendship", Bukiškis, Avižinė Verkauf von Neubau A + +…
$305,293
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Haus in Galgiai, Litauen
Haus
Galgiai, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
NORTHERN CHARGE VON 4 CAUSES - QUALITÄT, KOMFORT UND TECHNOLOGIEN AUF EINES BASIS Eine voll…
$429,715
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Haus in Pasiliai, Litauen
Haus
Pasiliai, Litauen
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Ein 4-Zimmer-Haus mit Garage für 2 Autos wird in einem Park verkauft. SCHLUSSFOLGERUNGEN Das…
$343,154
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 161 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE HAUSHALTEN mit einem FULL STARTING IN VANAGIN! Das Haus wird mi…
$513,231
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Haus in Masionys, Litauen
Haus
Masionys, Litauen
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
"VILON CITY" - eine Resort-Stadt einer Familie von 280 Hektar - ein Komplex von renommierten…
$562,612
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Haus in Uzudvarionys, Litauen
Haus
Uzudvarionys, Litauen
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
AMERRA Moderne Architekturhäuser am Stadtrand von Bair - wo Frieden beginnt. www.asterra.lt …
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Haus in Skirgiskes, Litauen
Haus
Skirgiskes, Litauen
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Wir laden Sie ein, diese idyllischen Häuser, die von der Natur umgeben sind, am Ufer des Flu…
$682,964
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Haus in Raisiai, Litauen
Haus
Raisiai, Litauen
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
COTDIGIA zu PILATIS. In der Mitte von 5 HAUSHALTEN, DER FUNKTIONSGLIEDERTE CODES G. 6B, THE …
$410,265
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Haus in Bezdoniai Eldership, Litauen
Haus
Bezdoniai Eldership, Litauen
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
NEUE BAUGEWERBE MIT SKY 8,98 A - ASPHALATED CHECK, LOCKING POINT TO THE VILNIUS Suchen Sie …
$278,177
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Haus 6 zimmer in Bajorai, Litauen
Haus 6 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein modernes, hochwertiges Haus an einem exklusiven Ort - im geschlossenen Dorf …
$431,100
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Haus in Melekonys, Litauen
Haus
Melekonys, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Energieeffizientes Haus mit Geotherm, Sauna und 2 Garagen Auf der Suche nach einem Haus, da…
$335,039
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Haus in Rastinenai, Litauen
Haus
Rastinenai, Litauen
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
Ein Holzgartenhaus mit Grundstück 6 Bars in Saulės Straße, Rastinėnai, Vilnius r. sav. SODO…
$46,906
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Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
Haben Sie die Qualität der zwei lebeigenden HAUSHALTSPRACHEN / PASSIVE SIDE? PROPOSALS Herr…
$441,808
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Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Glaubst du, dass du eine unverständliche LIVE HAUSHALTSZAHL UND PASSILE POINT bist? VERKAUF…
$417,349
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Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
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