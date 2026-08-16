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Wohnungen in Rajongemeinde Vilnius, Litauen

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25 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/3
1-01 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$103,840
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Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/3
1-07 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$126,915
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Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/3
1-06 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$134,992
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung 3-18 BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist einzi…
$149,408
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/3
2-12 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$146,529
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/3
2-14 BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist einzigartig. …
$215,756
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/3
2-11 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$143,068
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Wohnung 1 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 3/3
3-19 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$127,230
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 3/3
3-16 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$162,247
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/3
2-10 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$166,144
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/3
3-20 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/3
1-04 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$148,837
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/3
3-17 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$141,237
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
2-09 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$166,144
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Wohnung 4 zimmer in Bendoriai, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Bendoriai, Litauen
Zimmer 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Verkauft SCHWEIZ UND AUKUS 4 SCHAUBILDUNG in einem HEADER mit 2 PLACE SALE Die Wohnung befin…
$288,588
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Wohnung 2 zimmer in Didzioji Riese, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Didzioji Riese, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
Ihr seid und ihr zwei ANGLES seid KOSTENLOS! FORMER PRINCIPLES: - Komplett ausgestattete, n…
$98,541
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/3
3-15 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
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Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/3
2-13 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$189,219
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Wohnung 3 zimmer in Kelvegallen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kelvegallen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/2
VERKAUF VON 3 KAPSULES FÜR SPRACHE K., VILNIUS RAJ. FORMER PRINCIPLES: * LOWER BAUGEWERBE: *…
$80,528
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/3
3-21 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Ein einzigartiges Wohnprojekt, in dem jeder die Wohnung ist…
$148,240
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
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Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/3
1-02 Ferienwohnung BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, fri…
$158,067
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Wohnung 4 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
1-08 apartment BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, friedli…
$242,293
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Wohnung 2 zimmer in Bajorai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Bajorai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
1-03 apartment BAYOR COLOUR Stellen Sie sich den Morgenkaffee in der frischen Luft, friedli…
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Wohnung 2 zimmer in Ezeraiciai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ezeraiciai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer, 61,33 qm Wohnung zum Verkauf in VILON CITY (9 km zum PC "BIG") Wohnung ist für la…
$184,329
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Wohnung 2 zimmer in Ezeraiciai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ezeraiciai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Wir laden die ersten Bewohner von "VILON CITY" ein, in Wohnungen von "VILON homes" Typ oder …
$168,945
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