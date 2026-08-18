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Häuser in Varenos rajono savivaldybe, Litauen

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12 immobilienobjekte total found
Haus in Warnen, Litauen
Haus
Warnen, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Haus kaufen Birutės g. 16, Varėna NAMO PRINCIPEN - Gesamtfläche - 124,93 qm. - Haus 5 Zimme…
$85,252
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Haus in Senoji Varena, Litauen
Haus
Senoji Varena, Litauen
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
OPEN DOOR DAY - 15. April von 14: 00 bis 15: 00. Voranmeldung erforderlich (Vlasta) _ _ _ _ …
$57,271
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Haus in Warnen, Litauen
Haus
Warnen, Litauen
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER IHRE UND ERDVI-SOURCen mit der SÜD, FIRST UND PRINTED UMWELT - MEXIKAN K., WEST …
$175,339
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Haus in Nedzinge, Litauen
Haus
Nedzinge, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus zum Verkauf in Nedzigė Dorf, Varėna Bezirk Auf der Suche nach Frieden, Nat…
$43,086
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Haus in Samuniskes, Litauen
Haus
Samuniskes, Litauen
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Ort, umgeben von Natur, Gervėnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r. Auf der Suche nach einem Ort, …
$16,578
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Haus in Uzuperkasis, Litauen
Haus
Uzuperkasis, Litauen
Fläche 61 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON OMBUDSMAN IN FOREIGN KAIM, WEST AREA Der Hof wird mit einem Grundstück von 24 a…
$31,301
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Haus in Asasninkai, Litauen
Haus
Asasninkai, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich im Bezirk Varėna, in Ashashnik, in Marcinkonių seniūnija. ALLGEMEINE…
$44,997
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Haus in Pagires, Litauen
Haus
Pagires, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
Varėnos r. sav., Pagirių kalba Haus mit einem Bauernhaus und einem geräumigen 54,20 Grundstü…
$60,168
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Haus in Perloja, Litauen
Haus
Perloja, Litauen
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
Im Ortsteil Varėna, im Dorf Perloja, neben den wunderschön arrangierten Grundstücken, wird e…
$25,227
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Haus in Merken, Litauen
Haus
Merken, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 1
Der historische Park des Nationalparks Dzūkija Die Stadt Merkinė, derzeit bekannt als Gastro…
$51,633
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Haus in Salovarte, Litauen
Haus
Salovarte, Litauen
Fläche 38 m²
Etagenzahl 1
In einem ruhigen, bewaldeten Ort, Salovantė, in der Nähe von Alt Varėna, wird ein Holzgarten…
$29,066
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Haus in Nedzinge, Litauen
Haus
Nedzinge, Litauen
Fläche 37 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF IN NICHTENTSCHEIDUNG Verkauft Ein Grundstück eines Hauses mit einem Gehöft in einer…
$13,676
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