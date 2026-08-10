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Häuser in Salcininku rajono savivaldybe, Litauen

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Sassenicken
3
4 immobilienobjekte total found
Haus in Sassenicken, Litauen
Haus
Sassenicken, Litauen
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Sassenicken, Litauen
Haus
Sassenicken, Litauen
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Sassenicken, Litauen
Haus
Sassenicken, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Zagarine, Litauen
Haus
Zagarine, Litauen
Fläche 52 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Salcininku rajono savivaldybe, Litauen

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