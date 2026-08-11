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Wohnungen in Rusnes seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Ruß, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ruß, Litauen
Zimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/1
In Pamarys, in der Stadt Rusnė, in der Nähe von zwei Zweigen von Nemunas Delta Klivytė und P…
$45,097
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Wohnung 2 zimmer in Ruß, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ruß, Litauen
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/3
DAS DIFFERENT PROJEKT von 20 APPARATUS in der RUSSLAND ---------------- "Rusnės Perlas" im G…
$114,527
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Immobilienangaben in Rusnes seniunija, Litauen

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