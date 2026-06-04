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Herrenhaus 7 zimmer in Vilnius, Litauen
Herrenhaus 7 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 792 m²
Etagenzahl 2
Nicht für alle. Nur für diejenigen, die wählen können. Zu Hause. Und es gibt Orte, die sich …
$2,25M
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