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Häuser in Kretinga District Municipality, Litauen

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Haus in Daubenai, Litauen
Haus
Daubenai, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Der echte litauische Traum ist ein hochwertiges, warmes und helles Wohnhaus mit einem Teich …
$441,716
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Haus in Rudaiciai, Litauen
Haus
Rudaiciai, Litauen
Fläche 277 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird mit Café-Anlagen an einem wunderbaren Ort am Seeufer in Rūdaičiai Dorf verkauf…
$382,570
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Haus in Kveciai, Litauen
Haus
Kveciai, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
- PARJIJDAM 208 KV. M FAMILIEN MIT 12 ARM UND SICHERHEIT ELEKTRISCHE Zwischen Kretinga und P…
$243,454
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Haus in Dorben, Litauen
Haus
Dorben, Litauen
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
5 Zimmer Haus (121,56 Quadrant.) mit 42 bar Grundstück in Darbėnai, Palanga, Kretinga Bezirk…
$125,366
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Immobilienangaben in Kretinga District Municipality, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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