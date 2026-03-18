Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Klaipėda
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Klaipeda, Litauen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/6
In Klaipeda Altstadt, im Haus am Ufer des Flusses Danė im Jahr 2025 gebaut, gibt es vier Zim…
$1,744
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/4
$754
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen