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Häuser in Rajongemeinde Kedahnen, Litauen

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Kedahnen
11
28 immobilienobjekte total found
Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist in einer besonders ruhigen Lage der Stadt Kėdainiai, Babėnai, ein Grundstück vo…
$73,636
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Haus in Patranys, Litauen
Haus
Patranys, Litauen
Fläche 106 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER ARBEITSBEDINGUNGEN ---------------- Darneoskis - Dorf in Kaišiadorys Bezirk Geme…
$51,705
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
SALES YAUKUS, SODO HOUSEHOLD IN ROAD, WESTERN ACLIGATE. AUF DEM KÖNIGREICH AUF DEM KÖNIGREIC…
$29,562
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTSPARTEIEN MIT BETRIEB IN POLITIKEN, INSEL G. Teile des Hauses zum Verkau…
$47,333
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Haus in Ausra, Litauen
Haus
Ausra, Litauen
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Senden Sie unsere NAM, mit der 23.65 ARM LOW PAOBELIO K.! In Paobel, einem sorgfältig gepfl…
$98,628
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Haus in Josvainiai, Litauen
Haus
Josvainiai, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
$129,734
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Patranys, Litauen
Haus
Patranys, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohn-, Holzhaus mit einer geräumigen Fläche von 39 Ares und Gebäuden eines gut stehenden…
$100,859
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Haus in Josvainiai, Litauen
Haus
Josvainiai, Litauen
Fläche 87 m²
Etagenzahl 1
Verkauft an unser Haus, mit einer FIELD von 17.95, YOUR WEEKS! In Josvainiai wird ein Waldh…
$81,000
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 151 m²
Etagenzahl 1
$44,761
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 142 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird in Kėdainiai verkauft, in einem ruhigen und geordneten Teil des Wohnviertels. …
$115,214
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
SEAT, ROLLING UND GRADING G. 11A PARJDAM NAM. Vor Ihren Augen ein Haus, das bereit ist, Ihr…
$277,068
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Haus in Labunava, Litauen
Haus
Labunava, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches, sauberes und gut ausgestattetes Haus zum Verkauf in einem ruhigen und schön…
$160,469
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 20 m²
Etagenzahl 2
SALE SODO NAM MIT 12,76 sind Grundstück, DOUMANT K., BODAVI Ø R. ---------------------- PRIN…
$13,906
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S17 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
$186,632
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Verkaufen Sie Ihre HAUSHALT MIESTE. ALLGEMEINE: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • asphaltiert…
$109,315
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S16 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
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Haus in Beinaiciai, Litauen
Haus
Beinaiciai, Litauen
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Senden in SPACE 2 LIVESTOCK HOUSEHOLD BEINEA K., BODANT R. Ein sehr geräumiges, zweistöckig…
$137,574
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Haus in Labunava, Litauen
Haus
Labunava, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Haus verkauft in Labunava Kėdainiai Bezirk in einem ruhigen Ort, in der Nähe des Labunava Te…
$88,337
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
SENT HAUSHALT MIT FARM-Broschüren auf dem BASIS des KEY-Büros, INFORMATIONEN: Gesamtfläch…
$52,300
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 6 m²
Etagenzahl 1
Ein Loghaus zum Verkauf im Dorf Pasieslio, Alyvų g. Das Holzhaus wird 72 qm in einem ruhige…
$30,930
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Verkauft unsere NAM mit einer 20-ARM FLAT! In Lčiūnava, Kėdainiai Bezirk, ein Steinhaus mit…
$34,405
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Haus in Pajieslys, Litauen
Haus
Pajieslys, Litauen
Fläche 147 m²
Etagenzahl 1
Senden von LIVE HAUSHALTE mit FARM-Broschüren in BODINGs R. Das Haus wird mit einer Garage…
$41,840
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S18 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
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Haus in Sirutiskis, Litauen
Haus
Sirutiskis, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Das 3-Zimmer-Steinwohnhaus im Dorf Sirutškis wird verkauft und überwacht, nur wenige Minuten…
$69,123
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
REAL LOW PRICES BUTTER BUILING S13 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier…
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Haus in Krakes, Litauen
Haus
Krakes, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird in Kraski Stadt verkauft. Die folgenden Gebiete in Litauen: 649 Einwohner (202…
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 1 455 m²
Etagenzahl 5
PUTIN INVESTITION!!!VERKAUFT, NICHT BETROFFEN ZU STAATEN 5 HÖHEN, DIE MIT EINEM PROJEKT HERS…
$57,001
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Immobilienangaben in Rajongemeinde Kedahnen, Litauen

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