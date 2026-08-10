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Häuser in Kazlu Rudos savivaldybe, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Koselrode, Litauen
Haus
Koselrode, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf, im zentralen Teil von Kazlų Rūda, in einem geräumigen 13 Jahrhundert Grund…
$102,758
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Haus in Jure, Litauen
Haus
Jure, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf in der Nähe des Waldes, Kazlų Rūda Gemeinde, Jurė Dorf, Miško Straße In de…
$45,792
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Haus in Judrarude, Litauen
Haus
Judrarude, Litauen
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
PROBENSHOWS, VOLLSTÄNDIG INSTALLIERTE GEBÄUDE ZU VERKAUFEN! DER GARTEN IST GEEIGNET, DIE GAN…
$440,535
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Haus in Jure, Litauen
Haus
Jure, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Verkauft IHRE HAUSHALT mit ARM-Broschüren, SEA MIESTELY, die CASH RAIL in der SAVIATION of G…
$53,181
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Immobilienangaben in Kazlu Rudos savivaldybe, Litauen

Günstige
Luxuriös
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