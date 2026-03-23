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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Kauen, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 320 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 320 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 320 m²
Stockwerk 2
$2,319
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Gewerbefläche 2 693 m² in Naujasodis, Litauen
Gewerbefläche 2 693 m²
Naujasodis, Litauen
Fläche 2 693 m²
Stockwerk 1
$24,976
pro Monat
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Gewerbefläche 435 m² in Gaizenai, Litauen
Gewerbefläche 435 m²
Gaizenai, Litauen
Fläche 435 m²
Stockwerk 1
$252
pro Monat
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Gewerbefläche 200 m² in Karmelava, Litauen
Gewerbefläche 200 m²
Karmelava, Litauen
Fläche 200 m²
Stockwerk 2
$1,159
pro Monat
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Gewerbefläche 2 216 m² in Zemaitkiemis, Litauen
Gewerbefläche 2 216 m²
Zemaitkiemis, Litauen
Fläche 2 216 m²
Stockwerk 1
$14,130
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Gewerbefläche 36 m² in Ramuciai, Litauen
Gewerbefläche 36 m²
Ramuciai, Litauen
Fläche 36 m²
Stockwerk 3
$313
pro Monat
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