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Häuser in Gargzdu seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Garsden, Litauen
Haus
Garsden, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird im Herzen von Gargždai - Žemaitės g verkauft. 9! Es ist eine einzigartige Gel…
$177,860
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Doppelhaus 4 zimmer in Rajongemeinde Klaipeda, Litauen
Doppelhaus 4 zimmer
Rajongemeinde Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Šlapšilė village, Žvyro street (former Memel area), a cozy, mo…
$186,666
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Immobilienangaben in Gargzdu seniunija, Litauen

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